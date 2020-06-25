Харламов отреагировал на слух о разводе с Асмус ради шоу Comment Out

https://static.news.ru/photo/59c128d8-b6d7-11ea-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ещё раз решил прокомментировать свой развод с Кристиной Асмус. Он опроверг информацию, что их решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради шоу Comment Out.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Однако ведущий шоу Comment Out, куда звезды приходят, чтобы творить дикие и безрассудные поступки, Владимир Маркони заявил, что юморист Харламов и его супруга стали новыми гостями его YouTube-шоу. Якобы звёздная пара не разводится, это было одно из заданий. Кроме того, резидент Comedy Club за сутки до «официального заявления» фотографировался со спортсменом и актёром Андреем Трушиным, который работает в Comment Out приглашённым артистом. Это только подогрело интерес поклонников к «фейковой» версии развода.

В итоге Харламову в очередной раз пришлось комментировать ситуацию:

Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу, и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История о том, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out, является абсолютным враньём. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы его увидите в июле. Не увидите. А нашим СМИ рекомендую всё-таки проверять информацию, перед тем как публиковать то, что выходит изо рта господина Маркони.

Причём этот пост в Instagram он сопроводил смешной нарезкой из шоу «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой. Ранее между двумя звёздами телеэфира возникла напряжённость. Она была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей телепередачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор Харламов не упускал случая «потроллить» Гузееву в Сети.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева заявила, что посвящает юмористу историю одной из участниц программы, которую жених бросил из-за чрезмерного газообразования. При этом телесваха призналась, что Харламов её уже «задолбал».