Гузеева пришла в восторг, увидев «бульдога» Харламова у своих ног

https://static.news.ru/photo/8e490e2a-86be-11ea-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева получила необычный подарок во время очередного эфира. Один из участников преподнёс ей и соведущей Розе Сябитовой статуэтки в виде их уменьшенных копий. Особенностью презента стала фигурка собаки с лицом шоумена Гарика Харламова.

Между двумя звёздами телеэфира давно возникла напряжённость. Она была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей телепередачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор Харламов не упускает случая «потроллить» Гузееву в Интернете.

Поддержка, как оказалось, есть у обеих сторон заочного конфликта. На этот раз она была оформлена в виде статуэток.

Боже, какая прелесть! — восхитилась телеведущая, когда поняла, что оппонент оказался у её ног, да ещё и в виде собаки.

Впрочем, шоумен отнёсся к ситуации с иронией. Он разместил фрагмент передачи в Instagram, сопроводив его отрывком из фильма «Легенда № 17», где главному герою задают вопрос: «Тебе не больно, Харламов?».

Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева заявила, что посвящает юмористу историю одной из участниц программы, которую жених бросил из-за чрезмерного газообразования. При этом телесваха призналась, что Харламов её уже «задолбал».