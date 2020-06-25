«Решение о разводе моё»: Асмус настаивает на разрыве с Харламовым

https://static.news.ru/photo/86bcd856-b70d-11ea-8e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус решила прокомментировать последние слухи, которые касаются её развода с комиком Гариком Харламовым. Она утверждает, что их брак распался.

Ранее ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил, что юморист Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус стали новыми гостями его YouTube-шоу. Звёздная пара не разводится. Это было одно из заданий. Подписчики и фанаты, а также многие знаменитости тоже решили, что пара хотела таким образом «хайпануть», и до последнего надеялись, что разрыв окажется шуткой.

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет, — написала звезда сериала «Интерны».

Она добавила, что не будет общаться с журналистами по этому поводу. Мысли о разводе у неё появились давно. Но в этом никто не виноват. Над отношениями должны работать оба партнёра.

Решение о разводе моё, — подытожила светская львица.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о расторжении брака. По её словам, шоумен и актриса просто решили привлечь внимание к своей паре. Они решили поймать хайп.

Как писал NEWS.ru, российско-украинская артистка Евгения Лоза сообщила, что она находится в состоянии бракоразводного процесса. 35-летняя актриса поблагодарила своего мужа за время, которое они провели вместе. При этом она отказалась называть причину расставания.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.