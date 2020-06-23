Гузеева отреагировала на развод Асмус и Харламова

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Телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала развод шоумена Гарика Харламова актрисы Кристины Асмус после многочисленных просьб поклонников.

Пара сообщила о своём расставании 22 июня. После этого поклонники Гузеевой засыпали её в соцсетях просьбами прокомментировать развод Асмус и Харламова, передаёт KP.RU.

Гузееву надо было смотреть! — отреагировала телеведущая.

Кроме того, многие пользователи соцсетей начали призывать Гузееву пригласить Харламова на своё шоу «Давай поженимся». Аналогичные просьбы появились и в комментариях на странице самого шоумена в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова назвала ситуацию с разводом актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова «очень хайповой». По её словам, когда супруги расстаются, особенно если у них есть дети, то это «не делается так показушно».

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что начали бракоразводный процесс, 22 июня в своих аккаунтах в Instagram. Асмус призналась, что решение расторгнуть брак пришло к ним около года назад.