28 марта 2026 в 19:27

Гоша Kyцeнкo припал ко льду Байкала ртом, но без языка

Гоша Kyцeнкo не стал лизать Байкал и выпил воду через трубочку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Гоша Куценко опубликовал в своем Telegram-канале видео с Байкала во время визита в Улан-Удэ. Артист выпил воду через трубочку и не стал лизать лед, как певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Байкал! Как много в этом слове! — написал Куценко.

Ранее певец Сергей Шнуров во время концерта в Иркутске заявил, что вместе с публикой провел обряд «очищения Байкала от лизунов» после того, как SHAMAN облизал лед на озере. Он попросил поклонников совершить обряд: поднять руку вверх и поклониться.

SHAMAN между тем обвинил людей, которые раскритиковали его за «осквернение» Байкала, в их испорченном сознании. Артист объяснил, что облизал лед озера, потому что был поражен его красотой. Певец также подчеркнул, что не нарушал законы РФ. Он опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым усердием облизывает поверхность замерзшего водоема.

Дронов до этого анонсировал выпуск новой песни, посвященной Байкалу. Он рассказал, что поездка на озеро оставила в его душе неизгладимый след. Артист намекнул, что его необычный жест, связанный с озером, стал своеобразной рекламой будущей композиции.

