Гоген Солнцев угодил в ДТП и пропал из соцсетей

Шоумен и актёр Гоген Солнцев опубликовал в сторис Instagram видео из салона своего автомобиля и сообщил срывающимся голосом, что попал в ДТП. По его словам, в него сзади въехала какая-то машина. После нескольких опубликованных роликов он пропал из соцсетей.

Солнцев ехал от косметолога. Когда произошла авария, актёр не стал выходить из салона и ждал. Он пояснил: у него есть опасения, что это какие-то автоподставщики. Кроме того, отметил Гоген, он сам пострадал от столкновения.

Коленка, как мне кажется, раздроблена. Ждём скорую, — поделился он с подписчиками.

После этого шоумен показал видео, где он уже находится в автомобиле скорой помощи. На ролике Солнцев лежит на каталке, просит врача осмотреть колено и одновременно беседует с приехавшим сотрудником ГИБДД, которому говорит, что находится в шоковом состоянии. Полицейский спокойно отвечает Солнцеву: «Сейчас оформим всё, авария небольшая».

Сторис появились пять-шесть часов назад. С тех пор Гоген ничего не публиковал.

Ранее сообщалось, что ещё одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом обратилась в суд, требуя возместить ей причинённый ущерб. Екатерина Маничкина, управлявшая внедорожником Range Rover, получила лёгкие повреждения, а её машина лишилась бампера.