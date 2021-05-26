Галкин показал «идеальное видео для дневного сна»

https://static.news.ru/photo/0fe315da-0dbe-11eb-89f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Российский юморист Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в Instagram, где прогуливается по территории личного особняка. За кадром звучит спокойная музыка с женским вокалом. Автор поста показал растущие вокруг коттеджа цветущие деревья, а также одну из башен «замка» звезды. Комик назвал ролик «идеальным для дневного сна».

В одной из предыдущих записей Галкин поздравил певицу Кристину Орбакайте с днём рождения. Звезде 25 мая исполнилось 50 лет. Обращение юморист начал со слов «родной мой человек». Кроме того, телеведущий опубликовал фрагмент вечеринки в честь юбилея исполнительницы: на сцене поют Филипп Киркоров и сама Орбакайте.

Накануне экс-домработница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова наблюдала за развитием романа Примадонны и юмориста Максима Галкина. Женщине сразу стало понятно, что у звёзд всё серьёзно. Подробности отношений знаменитостей она раскрыла в передаче «Новые русские сенсации» телеканала НТВ.

Как сообщалось ранее, Галкин признался, что однажды неожиданно для себя стал объектом вожделения заключённых. Популярность в местах не столь отдалённых он получил на заре своей карьеры. Один из таблоидов, когда ещё не было соцсетей, решил подшутить над звёздами и опубликовал их почтовые адреса, чтобы читатели могли задавать им любые вопросы.