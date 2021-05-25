«Родной мой человек»: Галкин поздравил Орбакайте с днём рождения

https://static.news.ru/photo/0aaa53b0-bd60-11eb-8fce-96000091f725_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram.com

Телеведущий и актёр Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram поздравил певицу Кристину Орбакайте с днём рождения. Звезде 25 мая исполняется 50 лет. Обращение юморист начал со слов «родной мой человек».

Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких! Все остальные восторги сегодня при встрече, — заявил комик.

По словам артистки, отметить день рождения она хочет в кругу родных и близких друзей. Среди главных гостей исполнительница назвала свою мать Аллу Пугачёву, отчима Максима Галкина и троих детей — дочь Клавдию и сыновей Дени и Никиту.

Орбакайте также рассказала, почему сын Никита Пресняков не позвал родственников на свой недавний день рождения. Она подчеркнула, что между ними нет конфликта, просто на вечеринке в стиле аниме присутствовала только молодёжь.