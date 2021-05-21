Внук Пугачёвой отметил 30-летие аниме-вечеринкой

https://static.news.ru/photo/73028ab4-baa8-11eb-a9af-96000091f725_660.jpg Никита Пресняков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Пресняков отметил 30-летие в своём загородном доме в компании близких друзей. Наследник певицы устроил по случаю своего дня рождения аниме-вечеринку, видео с которой опубликовал в сторис Instagram.

В коттедже на Истре Пресняков и его жена Алёна Краснова устроили праздник, на котором отметился и младший брат внука Примадонны Дени Байсаров. Он также нарядился персонажем аниме.

Сам Никита Пресняков появился перед гостями в образе Пейна из «Наруто». На недоумённые вопросы подписчиков о таком странном выборе, Пресняков ответил просто:

Он рыжий.

Под фото с праздника внук Пугачёвой подписал, что считает нормальным устраивать «аниме-тусу» на 30-летний юбилей. Во дворе загородного дома Пресняков установил большой шатёр, украсил всё гирляндами. Гостям подавали лапшу, коктейли, предлагали сыграть в настольный теннис.

Фанаты по достоинству оценили вечеринку сына Орбакайте. Они пожелали ему успехов в творчестве и чтобы его голос звучал «всегда и везде».

Как сообщалось ранее, певица Алла Пугачёва поделилась в Instagram фотографией со своим старшим внуком Никитой Пресняковым. Сходство лиц артистки и внука удивило поклонников. По их словам, у них одно лицо. Звёздная генетика проявила лучшие свои качества.