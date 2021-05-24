«Шумная вечеринка»: Орбакайте рассказала, с кем отпразднует 50-летие

https://static.news.ru/photo/3c15bb94-bd2c-11eb-8691-96000091f725_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певице Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 50 лет. В интервью «Собеседнику» она рассказала, с кем планирует отпраздновать юбилей.

По словам артистки, отметить день рождения она хочет в кругу родных и близких друзей. Среди главных гостей исполнительница назвала свою мать Аллу Пугачёву, отчима Максима Галкина и троих детей — дочь Клавдию и сыновей Дени и Никиту.

Планирую организовать шумную вечеринку, — поделилась звезда.

Орбакайте также рассказала, почему сын Никита не позвал родственников на свой недавний день рождения. Она подчеркнула, что между ними нет конфликта, просто на вечеринке в стиле аниме присутствовала только молодёжь.

Нам сразу сказали, что это будет чисто молодёжная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник, — пояснила певица.

Она отметила , что подарила сыну внушительную сумму денег, которые он сможет потратить на желаемую вещь.

Ранее Никита Пресняков отметил 30-летие в своём загородном доме в компании близких друзей. Наследник певицы устроил по случаю своего дня рождения аниме-вечеринку, видео с которой опубликовал в сторис Instagram.