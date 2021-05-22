Максим Галкин признался, что получал любовные письма от зэков

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Телеведущий и актёр Максим Галкин признался, что однажды неожиданно для себя стал объектом вожделения заключённых. О курьёзном случае, произошедшем с артистом, сообщает MK.RU.

Популярность в местах не столь отдалённых он получил на заре своей карьеры. Один из таблоидов, когда ещё не было соцсетей, решил пошутить над звёздами и опубликовал их почтовые адреса, чтобы читатели могли задавать им любые вопросы.

Адрес Галкина напечатали по алфавитному порядку рядом с адресом певицы Натальи Ветлицкой. Из-за мелкого шрифта не слишком внимательные люди начали их путать и присылать письма не той знаменитости.

Я постоянно получал письма... с зоны. Писали заключенные, сраженные красотой Ветлицкой! – рассказал юморист.

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