Максим Галкин признался, что получал любовные письма от зэков

Телеведущий и актёр Максим Галкин признался, что однажды неожиданно для себя стал объектом вожделения заключённых. О курьёзном случае, произошедшем с артистом, сообщает MK.RU.
Популярность в местах не столь отдалённых он
Адрес Галкина напечатали по алфавитному порядку рядом с адресом певицы Натальи Ветлицкой. Из-за мелкого шрифта не слишком внимательные люди начали их путать и присылать письма не той знаменитости.
Я постоянно получал письма... с зоны. Писали заключенные, сраженные красотой Ветлицкой! – рассказал юморист.
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