Лидер «Руки вверх!» рассказал, как чуть не стал жертвой харассмента

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В 1990-е годы музыкальной группе «Руки вверх» приходилось буквально продираться к сцене, чтобы обрести популярность. Лидер коллектива Сергей Жуков рассказал о курьезном случае, который произошёл с ним и другим участником группы Алексеем Потехиным на заре карьеры.

Музыканты узнали об одном продюсере. Они подумали, что мужчина сможет сделать из них звёзд и позвонили ему. Продюсер пригласил их к себе домой в половине первого ночи. Жукова и Потехина это не смутило и они отправились по указанному адресу.

Приезжаем на метро «Бабушкинская», заходим в подъезд какой-то обоссанный. А он открывает в халате на голое тело и говорит: «Ну что, сразу пойдём в постельку? Или поговорим сначала?» — рассказал Жуков.

Музыканты, конечно, растерялись, но потом решили войти. Они отказались от приглашения в постель. Тогда продюсер объяснил молодым людям, что «по-другому дела в шоу бизнесе не делаются». Участники группы откланялись и покинули квартиру сумасшедшего продюсера, сообщает Kp.ru.

Ранее Жуков рассказал, что первый гонорар музыканты получили на «сходке» преступных группировок из Башкирии и Татарстана. Это произошло в Уфе в 1997 году. Музыкант подчеркнул, что это был самый страшный и необычный концерт зав всю историю группы. Он не уточнил, сколько денег заплатили за выступление.

NEWS.ru писал,что «Руки Вверх!» планируют собрать миллионную аудитория в честь 25-летия.