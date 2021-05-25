Экс-домработница раскрыла подробности романа Пугачёвой и Галкина

https://static.news.ru/photo/b660b684-bd44-11eb-a65a-96000091f725_660.jpg Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look

Экс-домработница Аллы Пугачёвой — Людмила Дороднова — наблюдала за развитием романа Примадонны и юмориста Максима Галкина. Женщине сразу стало понятно, что у звёзд всё серьёзно. Подробности отношений знаменитостей она раскрыла в передаче «Новые русские сенсации» телеканала НТВ.

В разговоре с журналистами она отметила , что на публике Пугачёва играла в любовь с Киркоровым, но на самом деле интересовалась Галкиным. По словам бывшей помощницы исполнительницы, комик очень быстро завоевал внимание Примадонны.

Она (Алла Пугачёва. — NEWS.ru) сказала Филиппу [Киркорову], что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу «Балчуг». Потом, как говорится, она встречалась, получается так, что я выдаю, она встречалась с Максимом [Галкиным]. Алле понравился тот, что сделаешь? Это не от меня зависит, мало ли что я хотела, не хотела. Это ни от кого не зависело, только от Аллы. Не от Максима, а от неё, — рассказала Дороднова.

Экс-домработница певицы добавила, что Галкин никогда не приходил в гости к Пугачёвой с пустыми руками, дарил красивые цветы, всегда вёл себя вежливо и много шутил. Именно эти качества и понравились Примадонне.

Пугачёва и Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год, но уже с 2001-го ей начали приписывать отношения с Галкиным, за которого вышла замуж в 2011-м.

Накануне Галкин разместил в своём Instagram видео, на котором запечатлены Пугачёва и семилетний сын Гарри. Мальчик порадовал маму вкусным сюрпризом. Гарри попросил Примадонну закрыть глаза и провёл её по замку на кухню. При этом 72-летняя артистка выглядела очень моложаво в белом тотал-луке — брюках-капри, хлопковой сорочке, носочках и балетках.

Ранее сообщалось, что Галкин признался, что однажды неожиданно для себя стал объектом вожделения заключённых. Популярность в местах не столь отдалённых он получил на заре своей карьеры. Один из таблоидов, когда ещё не было соцсетей, решил пошутить над звёздами и опубликовал их почтовые адреса, чтобы читатели могли задавать им любые вопросы.