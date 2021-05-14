«Потрясающая»: моложавая Пугачёва получила вкусный сюрприз от сына

Телеведущий Максим Галкин разместил в своём Instagram видео, на котором запечатлены его супруга Алла Пугачёва и семилетний сын Гарри. Мальчик порадовал маму вкусным сюрпризом.
Гарри попросил Примадонну закрыть глаза и провёл её по замку на кухню. При этом 72-летняя артистка выглядела очень моложаво в белом тотал-луке — брюбках-капри, хлопковой сорочке, носочках и балетках. Поклонники отметили, что выглядит она просто потрясающе.
Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе сделал маме сюрприз! — пояснил Галкин за кадром.
Мальчик испёк «по своему рецепту» булочки с морковью, яблоком, изюмом, лимоном, сахаром и корицей.
Сынок! Какой же ты у меня умница, — сказала Пугачёва и поцеловала Гарри.
Подписчиков восхитили как и внешний вид артистки, так и забота Гарри о родителях.
Ранее запредельная моложавость Аллы Пугачёвой в шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» на Первом канале вызвала возмущение зрителей. Публика заподозрила, что телевизионщики по настоянию мужа Примадонны наложили на его супругу омолаживающий фильтр.