«Потрясающая»: моложавая Пугачёва получила вкусный сюрприз от сына

Украинская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что начала «новую старую жизнь». По её словам, напряжённый график, съёмки клипа «на двух континентах», калорийная американская кухня, разные часовые пояса и «желание праздника в Киеве» устроили «бардак в голове» звезды.

В гостиничном номере хаос. На оба Инстаграм [аккаунта] нет времени, и ноль контента. Постоянное желание спать. Не ресурсное состояние. Вдруг куда-то исчезли деньги. Опять началась крапивница или аллергия. <...> И...