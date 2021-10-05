Фантастический голос: кто такая Диана Анкудинова, покорившая «Шоумаскгоон»

18-летняя певица Диана Анкудинова продолжает покорять публику. Она вызывает восхищение не только простых зрителей, но и профессионалов: муж Анны Нетребко, известный оперный певец Юсиф Эйвазов оказался настолько впечатлён выступлением Анкудиновой в «Шоумаскгоон» на НТВ, где та исполнила песню Cant Help Falling in Love, что предрёк ей мировую славу. Кто такая Диана Анкудинова, обладающая невероятно мощным голосом и столь же невероятно тяжёлой судьбой? Подробности её биографии — в материале NEWS.ru.

Как Диана Анкудинова попала в детский дом

Диана родилась 31 мая 2003 года в городе Арсеньеве (Приморский край) в неблагополучной семье. Родители злоупотребляли спиртным, отец успел побывать в тюрьме и позже вернулся за решётку. В интервью телеканалу НТВ, который открыл её всей стране, Диана рассказывала, что её родная мать Ольга, забеременев, каждый раз делала аборты. Единственным выжившим ребёнком стала Диана.

Со слов Анкудиновой, мать в пьяном угаре избивала её, пыталась утопить в ванне, в трёхлетнем возрасте забыла на улице... В итоге малышка оказалась в детском доме. Но дальше история получила почти сказочное продолжение.

Однажды Диану направили на лечение в детский санаторий в Тольятти. Там работала массажистом Ирина Поник. Женщина прониклась судьбой детдомовской девочки с грустными чёрными глазами и взяла в свою семью, где росли двое родных детей — 20-летний сын и 17-летняя дочь, которые сразу приняли Диану.

Диана Анкудинова vk.com/dianaankudinovaru

Путь к славе отравляли только ужасные воспоминания о матери

Юная певица вспоминает, как однажды с приёмной мамой Ирой пришла в гости к друзьям, отмечавшим семейное торжество. За столом взрослые начали петь народные песни — маленькая Диана подхватила чистым и сильным голосом. Друзья посоветовали Ирине записать девочку в музыкальную школу.

Через некоторое время Диана оказалась в вокальной студии «Мелодия», в профессиональных руках педагога Светланы Вовк. Дальнейший взлёт карьеры девочки можно проследить по её победам в многочисленных музыкальных конкурсах и фестивалях: дипломант краевого «Голоса Приморья» (2010 год); золотая медаль во Втором Интернациональном фестивале юных артистов «Планета Детства» в номинации «Поп-вокал» в Китае (2011); лауреат второго суперфинала Международного проекта «Салют Талантов» (2012, Москва); Гран-при вокального детского конкурса фестиваля «Берегиня» (2013)... В 2014 Анкудинова стала серебряным голосом Всероссийского конкурса-фестиваля «Таланты земли Волжской»...

Вот только пережитый в детстве ужас долго не отпускал, вспоминает Диана в интервью. Ей ещё многие годы снилось перекошенное злостью лицо биологической матери. Чтобы победить в себе страхи, избавиться от недоверия к миру и даже к самым близким людям, девушке пришлось заниматься с психологом.

Диана вспоминает, как однажды получила плохую оценку в школе. Заметив расстроенное лицо приёмной мамы, девочка в запальчивости сказала: мол, отдайте меня обратно в детдом, раз плохо учусь. В ответ мама Ира удивлённо спросила: «Диана, неужели ты можешь представить, что мы можем отдать тебя обратно?»

В этот момент я поняла, что такое семья и как сильно её нужно беречь, — отметила Диана.

Анкудинова добавила, что в маме Ире особенно ценит твёрдость характера, трудолюбие и огромное любящее сердце. Такой и должна быть настоящая мама.

«Голос», «Ты супер!» и «Шоумаскгоон»

В 2016 году девочка попробовала силы в проекте «Голос.Дети» на Первом канале. Выступила с хитом Jodel Time швейцарской группы Oesch’s die Dritten, продемонстрировав пение «йодль». Это особый вокальный приём, где нет слов, но присутствуют характерные быстрые переключения голосовых регистров. Немногие признанные взрослые звёзды отечественного шоубиза обладают этой техникой. Растерянные наставники шоу не повернулись к уникальной девушке, которой зрительный зал аплодировал стоя.

Позже один из наставников Валерий Меладзе объяснил: не повернулся лишь потому, что категорически не понимает, чему лично он может научить такую исполнительницу, она уже сложившийся артист и в обучении не нуждается.

В 2018-м Анкудинова стала безусловной победительницей программы «Ты супер!» на канале НТВ. Продюсер Игорь Крутой предложил ей представлять Россию на конкурсе «Детская Новая волна» и подарил квартиру в Москве.

Вот эту девочку и надо показывать по телевидению, и как можно больше, а не безголосых Бузову и Даву. Какой потрясающий, неземной вокал, берущий за душу только своей силой, без всяких подтанцовок и перьев! — пишут зрители под видеозаписями выступлений Дианы на YouTube.

В новом телесезоне теперь уже 18-летняя певица участвует в проекте «Шоумаскгоон» на НТВ и продолжает поражать мощью своего фантастического голоса не только простых зрителей, но таких профессионалов, как всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов. Став гостем первого выпуска, он слушал выступление Дианы стоя.

В своей жизни я слышал очень много музыки, я пою по всему миру и видел много залов, оркестров, музыкантов. Но эта девочка особенная. В тебе зарыт просто невероятный талант. И дай Бог, чтобы он попал в руки людям, которые смогут с ним сделать то, что ты заслуживаешь. И дать тебе то будущее, которого ты заслуживаешь, — пожелал Диане Юсиф Эйвазов.

Сейчас Диана записывает песни, выкладывает видеоролики в соцсетях, где у неё почти полмиллиона подписчиков, ездит на гастроли. Словом, действительно готовый артист.

Если у меня семь-восемь концертов в месяц, то этот месяц считается не слишком загруженным. Бывает и так, что концерты идут каждый день. При этом очень много времени уделяю подготовке к концертам и работе со своим голосом, — рассказывает она.

В соцсетях девушка часто выкладывает фото с мамой Ириной и хештегами #мамочка, #моялюбимая, #семья... Диана Анкудинова в свои 18 лет точно знает, что является самым главным на свете. И это точно не всемирная слава.