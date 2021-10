Фантастический голос: кто такая Диана Анкудинова, покорившая «Шоумаскгоон»

18-летняя певица Диана Анкудинова продолжает покорять публику. Она вызывает восхищение не только простых зрителей, но и профессионалов: муж Анны Нетребко, известный оперный певец Юсиф Эйвазов оказался настолько впечатлён выступлением Анкудиновой в «Шоумаскгоон» на НТВ, где та исполнила песню Cant Help Falling in Love, что предрёк ей мировую славу. Кто такая Диана Анкудинова, обладающая невероятно мощным голосом и столь же невероятно тяжёлой судьбой? Подробности её биографии — в материале NEWS.ru.