У шоу «Голос» появится новая студия

В новом сезоне у вокального проекта «Голос» появится новая студия. У красных кресел жюри будет новый, более комфортный дизайн, также изменится стиль и самой сцены, на которой будут выступать конкурсанты, сообщает Первый канал.

Наставниками юбилейного десятого сезона шоу станет золотой состав жюри — Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Именно с этими артистами и начинался популярный музыкальный проект.

Ведущим «Голоса» по-прежнему останется шоумен Дмитрий Нагиев.

В новом сезоне к участию в слепых прослушиваниях были допущены 120 вокалистов, успешно преодолевших кастинг, в том числе 18 участников, которые прошли предварительный отбор, но не успели выступить в прошлом сезоне.

Ранее Сергей Шнуров объяснил, почему артистам из шоу «Голос» тяжело стать известными. По словам музыканта, в шоу-бизнесе катастрофически не хватает новых хороших песен. Шнуров считает, что поющих людей в стране много, но умение — это всего лишь 10% успеха. Сам артист был членом жюри проекта, где постоянно конфликтовал с другими участниками шоу.