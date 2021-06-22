Юсиф Эйвазов рассказал, почему у них с Анной Нетребко нет общих детей

Генетическая несовместимость стала причиной отсутствия общих детей у оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Об этом азербайджанский тенор рассказал на YouTube-шоу певицы Валерии «Между нами».

Всё так красиво, но мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе нет. Мы испробовали всё абсолютно — не получилось, — признался Юсиф Эйвазов.

По словам Эйвазова, им предлагали обратиться к услугам суррогатного материнства, но он отказался.

Я не хочу иметь ребёнка от другой женщины, потому что всё равно это будет не её (Нетребко. — NEWS.ru) ребёнок, — отметил певец.

Юсиф Эйвазов также рассказал, что у него сложились прекрасные отношения с сыном Нетребко Тьяго, которого она родила от уругвайского баритона Эрвина Шротта. 12-летний мальчик страдает аутизмом. Он не сразу принял нового супруга матери, понадобилось время.

Я начал его воспитывать. Была пара серьёзных моментов, когда случилось такое противостояние, но я всё-таки взял его за жабры, и с тех пор всё хорошо, — отметил певец.

Юсифа ребёнок называет папой.

Я как-то пришёл за ним в школу. Он меня увидел, потом подходит, берёт за руку, ведёт к учительнице и говорит: «Мередит, это мой папа». И я понял в тот момент, что это не просто мой пасынок, не просто сын женщины, которую я люблю, а это мой ребёнок, — признался Эйвазов.

Юсиф Эйвазов — азербайджанский оперный певец, драматический тенор, народный артист Азербайджана. Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других. Обладатель Гран-при международного конкурса в Италии, обладатель почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. В 2012 году победил в VI Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку.

Эйвазов и Нетребко поженились в декабре 2015 года. Их знакомство состоялось в феврале 2014-го в Риме на репетиции, помолвка произошла летом того же года в Зальцбурге. Живут вместе в Вене.