Борщ и ипотека на 30 лет: пять фактов о Нетребко, которые вы могли не знать

18 сентября российская оперная певица Анна Нетребко отмечает свой 50-летний юбилей. На праздничное мероприятие в концертном зале Государственного Кремлёвского дворца в честь оперной дивы соберутся Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и другие звёзды. В преддверии дня рождения Нетребко NEWS.ru собрал факты о певице, которые вы могли не знать.

Два года работала уборщицей

Анна Нетребко прошла долгий путь от студентки Санкт-Петербургской консерватории до всемирно известной оперной дивы. В 1993 году после победы на конкурсе им. М. И. Глинки её пригласили в Мариинский театр, однако до этого она два года работала там уборщицей. Нетребко мыла полы в главном вестибюле, чтобы быть ближе к театру.

Было замечательное время, очень трудное. Такой большой участок надо было вымыть во время первого акта оперы или балета. А первый акт иногда длится и 15 минут. Это очень короткий срок, — со смехом рассказывала певица в документальном фильме канала «Россия-Культура».

Стала вице-мисс Кубань

В старших классах певица приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Кубань», где заняла второе место. Кроме того, в школе певица увлекалась спортивной гимнастикой, а любовь к искусству и творческие данные унаследовала от отца, который хорошо пел и играл на фортепиано. Свои первые концерты Нетребко давала дома для родных, а уже в школе вышла на настоящую сцену.

Анна Нетребко Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Фирменные блюда Нетребко

Анна Нетребко совершенно спокойно относится к бытовым хлопотам. «Она может всё», — признался её супруг оперный певец Юсиф Эйвазов в программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.

Известно, что певица любит готовить, её фирменные блюда оливье, кубанский борщ, блинчики с мясом.

У Анны есть сестра-«близняшка»

У Анны Нетребко есть старшая сестра Наталья Эскильдсен, которая проживает в Дании, она сильно похожа на оперную диву. В комментариях под фотографиями в Сети поклонники пишут, что могли бы спутать их, увидев на улице.

Прямо близняшки! — отмечают поклонники.

Купила квартиру в ипотеку

Анна Нетребко Вадим Жернов/РИА Новости