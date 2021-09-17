Борщ и ипотека на 30 лет: пять фактов о Нетребко, которые вы могли не знать

18 сентября российская оперная певица Анна Нетребко отмечает свой 50-летний юбилей. На праздничное мероприятие в концертном зале Государственного Кремлёвского дворца в честь оперной дивы соберутся Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и другие звёзды. В преддверии дня рождения Нетребко NEWS.ru собрал факты о певице, которые вы могли не знать.
Два года работала уборщицей
Анна Нетребко прошла долгий путь от студентки Санкт-Петербургской консерватории до всемирно известной оперной дивы. В 1993 году после победы на конкурсе им. М. И. Глинки её пригласили в Мариинский театр, однако до этого она два года работала там уборщицей. Нетребко мыла полы в главном вестибюле, чтобы быть ближе к театру.
Было замечательное время, очень трудное. Такой большой участок надо было вымыть во время первого акта оперы или балета. А первый акт иногда длится и 15 минут. Это очень короткий срок, — со смехом рассказывала певица в документальном фильме канала «Россия-Культура».
Стала вице-мисс Кубань
В старших классах певица приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Кубань», где заняла второе место. Кроме того, в школе певица увлекалась спортивной гимнастикой, а любовь к искусству и творческие данные унаследовала от отца, который хорошо пел и играл на фортепиано. Свои первые концерты Нетребко давала дома для родных, а уже в школе вышла на настоящую сцену.
Анна НетребкоСергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Фирменные блюда Нетребко
Анна Нетребко совершенно спокойно относится к бытовым хлопотам. «Она может всё», — признался её супруг оперный певец Юсиф Эйвазов в программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.
Известно, что певица любит готовить, её фирменные блюда оливье, кубанский борщ, блинчики с мясом.
У Анны есть сестра-«близняшка»
У Анны Нетребко есть старшая сестра Наталья Эскильдсен, которая проживает в Дании, она сильно похожа на оперную диву. В комментариях под фотографиями в Сети поклонники пишут, что могли бы спутать их, увидев на улице.
Прямо близняшки! — отмечают поклонники.
Купила квартиру в ипотеку
Анна НетребкоВадим Жернов/РИА Новости
У Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова есть квартиры на Манхеттене в Нью-Йорке и в Вене. Просторное жильё в Австрии, где чаще всего живёт оперная семья, было куплено в ипотеку, взятую на 30 лет. Апартаменты позволяют разместить многочисленных друзей и родственников, которые часто приходят в гости к Нетребко и Эйвазову, а также вмещают весь гардероб певицы, признающейся, что она шопоголик.