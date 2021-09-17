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Борщ и ипотека на 30 лет: пять фактов о Нетребко, которые вы могли не знать
Искусство

Борщ и ипотека на 30 лет: пять фактов о Нетребко, которые вы могли не знать

Кредиты, фирменные блюда, работа уборщицей. Что ещё не очень известно о жизни звезды мировой оперной сцены Анны Нетребко, которой исполнилось 50 лет?
00:05, 18 сентября 2021
Фото: FLORIAN WIESER/EPA/ТАСС
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18 сентября российская оперная певица Анна Нетребко отмечает свой 50-летний юбилей. На праздничное мероприятие в концертном зале Государственного Кремлёвского дворца в честь оперной дивы соберутся Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и другие звёзды. В преддверии дня рождения Нетребко NEWS.ru собрал факты о певице, которые вы могли не знать.

Два года работала уборщицей

Анна Нетребко прошла долгий путь от студентки Санкт-Петербургской консерватории до всемирно известной оперной дивы. В 1993 году после победы на конкурсе им. М. И. Глинки её пригласили в Мариинский театр, однако до этого она два года работала там уборщицей. Нетребко мыла полы в главном вестибюле, чтобы быть ближе к театру.

Было замечательное время, очень трудное. Такой большой участок надо было вымыть во время первого акта оперы или балета. А первый акт иногда длится и 15 минут. Это очень короткий срок, — со смехом рассказывала певица в документальном фильме канала «Россия-Культура».

Стала вице-мисс Кубань

В старших классах певица приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Кубань», где заняла второе место. Кроме того, в школе певица увлекалась спортивной гимнастикой, а любовь к искусству и творческие данные унаследовала от отца, который хорошо пел и играл на фортепиано. Свои первые концерты Нетребко давала дома для родных, а уже в школе вышла на настоящую сцену.

Анна НетребкоАнна НетребкоСергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Фирменные блюда Нетребко

Анна Нетребко совершенно спокойно относится к бытовым хлопотам. «Она может всё», — признался её супруг оперный певец Юсиф Эйвазов в программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.

Известно, что певица любит готовить, её фирменные блюда оливье, кубанский борщ, блинчики с мясом.

У Анны есть сестра-«близняшка»

У Анны Нетребко есть старшая сестра Наталья Эскильдсен, которая проживает в Дании, она сильно похожа на оперную диву. В комментариях под фотографиями в Сети поклонники пишут, что могли бы спутать их, увидев на улице.

Прямо близняшки! — отмечают поклонники.

Купила квартиру в ипотеку

Анна НетребкоАнна НетребкоВадим Жернов/РИА Новости

У Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова есть квартиры на Манхеттене в Нью-Йорке и в Вене. Просторное жильё в Австрии, где чаще всего живёт оперная семья, было куплено в ипотеку, взятую на 30 лет. Апартаменты позволяют разместить многочисленных друзей и родственников, которые часто приходят в гости к Нетребко и Эйвазову, а также вмещают весь гардероб певицы, признающейся, что она шопоголик.

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