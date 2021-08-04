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Кудрявцева опубликовала «толстое» фото в купальнике после критики фигуры

17:03, 04 августа 2021
Кудрявцева опубликовала «толстое» фото в купальнике после критики фигуры Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com
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Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева опубликовала своё «толстое» фото в купальнике после того, как блогер Лена Миро раскритиковала её фигуру и обвинила в попытках выглядеть моложе благодаря фотошопу. Телеведущая выложила в Instagram сразу два снимка: на первом Кудрявцева выглядит полной, на втором — стройной.

Отдых! Стало — было! А у вас как?подписала фото Кудрявцева.

Подписчики ведущей НТВ поинтересовались, на каком по счёту снимке изображена настоящая Кудрявцева. Поклонница звезды с ником marynakrau спросила, на каком фото звезда «наврала» (о своём внешнем виде. — NEWS.ru).

На втором, — пошутила Лера Кудрявцева.

Самоиронию телеведущей оценили, поставив смайлики, актриса Ирина Безрукова и экс-фигуристка Татьяна Навка.

Ранее Лена Миро высмеяла попытки 50-летней Леры Кудрявцевой выглядеть моложе. Так блогер отреагировала на комплименты, которые сделали телеведущей её подписчики в ответ на публикацию фото, сделанного на отдыхе в Турции. Поклонники написали, что Кудрявцева «выглядит, как девочка».

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