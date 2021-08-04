Кудрявцева опубликовала «толстое» фото в купальнике после критики фигуры

Фото: leratv/instagram.com

Танцовщица Арина Волошина снова опубликовала текст с упрёком, посвящённый отношениям с экс-возлюбленным, актёром Милошем Биковичем. Пост с размышлениями она выложила в Instagram.

Жизнь в очередной раз показала мне, что деятельность в том числе определяет человека. <...> там, где игра выходит на первый план, — и в жизни сплошная ложь. К сожалению... Бог...