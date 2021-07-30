Игорь Крутой признал внебрачного сына от погибшей женщины

Композитор Игорь Крутой признал своего внебрачного сына Якова. Продюсер выложил видеопоздравление сына в Instagram.

Бать, привет! Поздравляю тебя с днём рождения и желаю тебе всего-всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Обнимаю тебя, жду в зале, — поздравил отца Яков.

Слухи о четвёртом, внебрачном сыне Крутого появились два года назад, когда одна из дочерей композитора опубликовала совместное фото с Яковом и другими детьми. Сам артист никак не прокомментировал внезапное появление молодого человека в кругу семьи.

Сына Крутого зовут Яков Мирошников, его мать погибла, а сам он долгое время воспитывался другим мужчиной. Только сейчас продюсер показал четвёртого сына на своей официальной странице в Instagram, фактически признав его. Композитор разместил его поздравление вместе с видеороликами других членов семьи.

Ранее сообщалось о том, что на дне рождения Игоря Крутого знаменитый ювелир Джейкоб Арабо подарил Николаю Баскову часы стоимостью $1,2 млн.