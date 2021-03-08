«Оголённый нерв»: Денис Мацуев почтил память пианиста Дмитрия Башкирова

https://static.news.ru/photo/d9eb73c2-8000-11eb-b240-96000091f725_660.jpg Дмитрий Башкиров Фото: Дмитрий Башкиров/vk.com

Ушедший из жизни советский и российский пианист, педагог Дмитрий Башкиров был выдающимся представителем отечественной фортепианной школы. Такое мнение выразил пианист Денис Мацуев.

Он отметил, что Башкиров воспитал плеяду блистательных пианистов и до недавнего времени он и сам продолжал играть на самом высоком уровне. Гастроли выдающийся музыкант прекратил несколько лет назад, но почти до последних дней преподавал и ездил по всему миру с мастер-классами.

Мацуев постоянно поддерживал связь с Башкировым. Он огорчён тем, что ушёл из жизни человек, являвшийся олицетворением русской школы.

Башкировский стиль — это оголённый нерв. Всегда он отдавал себя всего. Это уникальная энергия, помноженная на дотошность в деталях. В любом произведении, — констатировал Денис Мацуев, чьи слова приводит Пятый канал.

Дмитрий Башкиров умер на 90-м году жизни. Как писал NEWS.ru, о его кончине в понедельник, 8 марта, сообщил музыкант Лев Маркиз. Причина смерти пока не названа, также неизвестны время и место прощания.