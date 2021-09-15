«Забываю слова на сцене»: Нетребко пожаловалась на проблемы с памятью

Оперная певица Анна Нетребко в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале пожаловалась на проблемы с памятью после перенесённого коронавируса. Артистка стала забывать слова на сцене. Редкие провалы в памяти Нетребко объясняет возрастом и последствиями COVID-19.

Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID, не знаю. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг трудиться, — рассказала Нетребко.

В скором времени оперная певица отправится с концертами по городам России. До этого Нетребко никогда не ездила в столь масштабный тур, хотя у неё множество поклонников в разных уголках страны.

Анна Нетребко родилась в Краснодаре. Окончив школу, певица поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию. Её вокальный потенциал раскрыл дирижёр Мариинки Валерий Гергиев. После этого слава о Нетребко понеслась по миру. Она играла Наташу Ростову («Война и мир») в Метрополитен-опера, Донну Анну («Дон Жуан») в Ковент-Гардене, Виолетту Валери («Травиата») на фестивале в Зальцбурге и многих других героинь.

Ранее NEWS.ru разбирался, кто из двух певиц — Нетребко или Мария Максакова — является настоящей оперной дивой, а также кто и почему променял талант на жизнь в формате скандального реалити-шоу.