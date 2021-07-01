Казачка Нетребко и богемная Максакова: кем из них может гордиться Россия

Имена двух оперных певиц — Анны Нетребко и Марии Максаковой — не исчезают из заголовков СМИ. Обе обладают сильным голосом — с этим не поспоришь. И обе, по идее, как в своё время Галина Вишневская и Елена Образцова, должны быть гордостью России и внутри страны, и за рубежом.

Анна Нетребко Сергей Бобылев/ТАСС

Однако так ли хорошо певицы справляются с этой задачей? Кто из них является настоящей оперной дивой, а кто и почему променял талант на жизнь в формате скандального реалити-шоу, разбирался NEWS.ru.

Где ваши корни? — допытывался герой Валерия Гаркалина в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Где ваши корни

Конечно, не всегда причины трансформации личности человека лежат в его происхождении. Но часто.

Анна Нетребко выросла в Краснодаре в семье инженера (мама) и геолога (папа). Предки певицы были кубанскими казаками: удаль вкупе с чувством собственного достоинства у неё в крови. Школьницей она пела во Дворце пионеров, потом стала студенткой Санкт-Петербургской консерватории, но по-настоящему её возможности раскрыл дирижёр Мариинки Валерий Гергиев. А дальше слава о Нетребко понеслась по миру с такой же мощью, с какой её деды махали шашками: Наташа Ростова («Война и мир») в Метрополитен-опера, Донна Анна («Дон Жуан») в Ковент-Гардене, Виолетта Валери («Травиата») на фестивале в Зальцбурге... Нетребко пела и продолжает петь на самых престижных оперных сценах мира, работала и работает с лучшими режиссёрами. И не собирается останавливаться.

Анна Нетребко с мужем и отцом anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Мария Максакова родилась, что называется, с серебряной ложкой во рту. Она появилась на свет в Мюнхене в семье российской актрисы Людмилы Максаковой и немецкого предпринимателя Петера Андреаса Игенбергса. Училась в музыкальной школе при Московской государственной консерватории, получила красный диплом Гнесинки, окончила аспирантуру. Эта правильная девочка пела в «Новой опере», Большом театре, «Геликон-опере». Потом, как и Нетребко, — ведущие партии в Мариинке. И куда только, хочется спросить, всё это делось?

Заслуженная слава и подмоченная репутация

Российские и мировые критики отзываются о Нетребко только в превосходных тонах. С ней считают честью работать ведущие оперные режиссёры и дирижёры. Словом, Анна купается в абсолютно заслуженной славе. И даже редкие неоднозначные ситуации в связи с ней не раздуваются до уровня скандала, будь то дуэт с Киркоровым, миллионное пожертвование на восстановление пострадавшего в результате боевых действий театра «Донбасс Опера» или фото с Олегом Царёвым на фоне флага Новороссии. Да что там, даже то обстоятельство, что певица живёт в Вене и имеет австрийское гражданство... Ни у кого ведь язык не повернётся обвинить Нетребко в отсутствии патриотизма.

Анна Нетребко via www.imago-images.de/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Что мы знаем о Марии Максаковой? Ровно то, что она считает нужным нам сообщить. Что бежала на Украину вместе с мужем Денисом Вороненковым, которого там и убили. Что не вылезает из телевизионных ток-шоу, где постоянно с кем-то скандалит: то с бывшим законным мужем, то с фиктивным, то с первым встречным. Что по собственной глупости прошляпила квартиру в Москве. Что её не пускают к собственным детям. Что сидит на коврике возле квартиры матери, которая, не желая видеть дочь, отказывается открывать ей дверь. Семейное, казалось бы, горе, унизительное для известной певицы. Но и этот снимок, где она сидит побитой собакой под дверью, Максакова зачем-то выкладывает в Instagram.

Живая и «мёртвая»

График выступлений Анны Нетребко, как следует из информации на её сайте, расписан на год вперёд: Мадрид, Прага, Штутгарт, Милан и, конечно, Россия. 44 тысячи рублей за один билет на концерт в Кремлёвском дворце — это, скажете, много? Но чтобы услышать Нетребко живьём, находятся и такие желающие.

В редких случаях, когда Максакову спрашивают в интервью не о скандалах, а о профессии, она хвастается премьерами. Однако сайт певицы говорит о том, что её гастроли «умерли» в 2019 году. И уж точно слава о её успехах не гремит так, как о достижениях Нетребко.

У кого вся грудь в орденах

Народной артисткой России Нетребко стала ещё в 2008 году. Кроме этой и других российских наград у неё масса почётных званий, полученных в Азербайджане, США, Великобритании, Германии, Швеции.

Максаковой, если что, тоже есть чем украсить свой пиджак: аж два ордена от Украины — от Киевского патриархата и за личный вклад в укрепление международного имиджа страны. Какой вклад, такой и имидж...

Личная жизнь

Нетребко счастлива в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. Он чуть младше неё, у них, как рассказал недавно Юсиф, не может быть совместных детей из-за генетической несовместимости. К услугам суррогатной матери они прибегать не хотят, поэтому вместе воспитывают 12-летнего сына Тьяго от предыдущего брака Анны с уругвайским баритоном Эрвином Шроттом.

Про любовные похождения и семейные распри Максаковой, о которых она так охотно распространяется практически на каждом углу, можно не рассказывать. Осуждать её тоже вряд ли стоит. Достаточно сказать, что певица, так бодро начинавшая оперную карьеру и имевшая все шансы стать настоящей дивой и мировой звездой, осталась у разбитого корыта.

Мария Максакова Стрингер/РИА Новости

Банально, но правда: каждый сам выбирает свой путь, и Нетребко с Максаковой его сделали.