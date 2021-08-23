«Новая волна» ковида: Крутой собрал толпу без масок на фестивале в Сочи

19 августа в Сочи открылся музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», организатором которого выступает известный российский композитор Игорь Крутой. Конкурс продлится до 25-го числа, несмотря на возмущение жителей города, которые опасаются всплеска заболеваемости COVID после отъезда Филиппа Киркорова, Димы Билана, Ольги Бузовой и других столичных гостей.

Судя по публикациям в соцсетях и комментариям местных, сочинцы крайне возмущены происходящим на «Новой волне». Жители города подозревают, что организаторы фестиваля плохо соблюдают антиковидные ограничения. NEWS.ru изучил кадры телетрансляций «Новой волны» на канале «Россия 1», фото и видео на официальной странице конкурса в Instagram и убедился: как зрители в зале, так и артисты на афтепати нарушают масочный режим и будто напрочь забыли о соблюдении социальной дистанции. За комментариями мы обратились в Роспотребнадзор, администрацию Сочи и к самому Игорю Крутому. Что из этого вышло — в материале NEWS.ru.

«Жёсткий контроль» мэра Сочи обернулся толпами безмасочников

Жители Кубани недоумевают: в Сочи запрещены массовые мероприятия. По решению губернатора и главного санитарного врача России, собирать более 500 человек в одном месте строго запрещено, однако, судя по всему, для организаторов «Новой волны» сделали исключение.

Накануне открытия музыкального фестиваля мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал, что все меры предосторожности будут строго соблюдаться и жёстко контролироваться властями региона.

Все мероприятия конкурса будут проходить со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. За этим будет особый контроль, — писал он в своём Telegram-канале, говоря об организации «Новой волны».

Аналогичное сообщение появилось и в Instagram мэра, где в комментариях могли высказаться и сами сочинцы.

«А как же запрет на мероприятия, не более 500 человек?», «Шоу фейерверков на свежем воздухе „зарубили“, а „Волну“ можно проводить. Бред, да и только», «Введите запрет на конкурс: никаких зрителей, тотальный масочный режим», «Новая волна коронавируса? Уже знаете, что будет?», написали комментаторы.

Да и сами организаторы «Новой волны» заявляли, что заполнять зал будут только на 50% — зрителей пообещали всего 1400 человек с шахматной рассадкой и соблюдением прочих антиковидных ограничений. Однако, судя по кадрам из зала фестиваля, никакой шахматной рассадки нет. Народ сидит вплотную без защитных масок на лицах, зато с улыбками на лице — как же не порадоваться, когда отдал за билет 30 тысяч рублей.

Что ответил Крутой на вопрос о несоблюдении ограничений на «Новой волне»

NEWS.ru отправил запросы в администрацию Сочи, Роспотребнадзор и «Сириус», где проводятся концерты, с просьбой прокомментировать информацию о нарушении масочного режима и социальной дистанции на «Новой волне». Однако на момент написания материала ответы не были получены.

Мы задали вопрос о несоблюдении ограничительных мер и организатору фестиваля, самому Игорю Крутому.

Я не буду ничего комментировать по телефону, — заявил композитор.

Напомним, что в прошлом году композитор примерно за месяц до предполагаемого начала объявил об отмене «Новой волны». Причиной решения стали действовавшие ограничения, связанные с пандемией. Тогда конкурс должен был пройти в Казани.

Доктор Мясников призвал отменить все антиковидные ограничения в России

За оценкой возможных последствий несоблюдения масочного режима зрителями, участниками и гостями «Новой волны» мы обратились к доктору Александру Мясникову. Телеведущий поспешил успокоить сочинцев: по его мнению, нарушения на фестивале вряд ли могут носить фатальный характер.

У меня взгляд на ковидные ограничения как на достаточно малоэффективную вещь. Я считаю, что всё, что можно сделать, — это вакцинация. Всё остальное — это от лукавого. И я уверен, что от всех этих «ковидных мероприятий» (ограничений. — NEWS.ru) вреда больше экономике и людям, — сказал Мясников в беседе с NEWS.ru.

Доктор предложил ответственным ведомствам прекратить следить за каждым заведением или мероприятием и уже вернуться к привычной жизни.

Я считаю, что жизнь продолжается. Роспотребнадзор должен как-то снять с себя эти погоны великого и ужасного и возвращаться к норме. COVID пришёл навсегда. Наши внуки будут болеть ковидом, только это будет уже другая болезнь. Он (коронавирус. — NEWS.ru) не уйдёт, — отметил врач.

Что касается санкций в отношении организаторов мероприятия, доктор Мясников убеждён: можно было бы наказать, если бы только знать, кого...

Наказывать мы можем организаторов. Только давайте тогда найдём, кто это (ковид. — NEWS.ru) организовал. Летучая уханьская мышь или что-то другое? Либо люди, которые приняли вот эти ковидные меры и борются с ОРЗ, как с террористами: с комендантским часом, локдауном и всем остальным. Пока мы не привьёмся, ничего не поможет, — заключил он.

Как могут наказать организаторов «Новой волны»

Прогнозировать конкретные последствия сейчас сложно. Однако имеющийся опыт фиксации нарушений при проведении массовых мероприятий позволяет предположить, что самое очевидное наказание — штраф.

В конце прошлого года Невский районный суд Петербурга вынес решение по делу о концертах рэпера Басты в Ледовом дворце. Было объявлено: спортивно-концертная площадка заплатит штраф в 480 тысяч рублей. При этом закрывать Ледовый дворец не стали , да и Баста никак не пострадал. Администрация дворца признала свою вину частично. По словам самого артиста, меры защиты на выступлении соблюдались.

Незадолго до Басты штрафом до миллиона рублей пригрозили московскому клубу «ГлавClub». Там на концерте группы «Кровосток» зрители не соблюдали перчаточно-масочный режим.

В июле сообщалось, что организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе «Рио-1» в Москве за несоблюдение антиковидных мер пригрозили штрафом до миллиона рублей и приостановкой деятельности. На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Ни ПЦР-тесты, ни QR-коды организаторами не проверялись.

Примеров много, однако в каждом случае размер штрафа устанавливается индивидуально. Как будет в случае с «Новой волной» — покажет время и ответы, которые NEWS.ru рассчитывает получить от властей Сочи и управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.