Российскому певцу Валерию Меладзе устроили провокацию с голой грудью на съёмках КВН. Во время выступления команды G-Drive с девушки «неожиданно» слетела верхняя одежда, и она осталась топлес. Артист поделился записью эфира в своём Instagram.

Команда задумала шутку так, что полураздетая кавээнщица стоит спиной к сцене, из-за чего её грудь видят все участники команды, но не зрители. Она говорит, что Меладзе — её кумир, а коллеги по команде предлагают артисту спеть вместе с ней караоке.

Валерий Меладзе — мой кумир, // Познакомиться с вами мечтала всегда. // И вот, наконец, перед вами стою, // Но мне стыдно ужасно сейчас за себя. // Что мне сделать, // Простили чтоб вы меня? — спела девушка куплет на мотив песни Меладзе с Григорием Лепсом «Обернитесь».

А дальше последовал припев, который и должен был исполнить Меладзе. Артист поддержал провокацию и запел: «Обернитесь, обернитесь! И...» На этом моменте музыка прервалась. Певец в шутку спросил: «А дальше не надо?» — и засмеялся. Девушка, однако, так и не обернулась.

Ситуация произошла во время эфира второй 1/4 Высшей лиги сезона 2021 года.

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