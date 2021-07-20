«Что подумает дочь?»: Глюкозу раскритиковали за откровенный купальник

Певицу Глюкозу вновь раскритиковали в Instagram за слишком откровенный купальник. Артистка опубликовала серию фото из отпуска в Испании.

На кадрах 35-летняя исполнительница позирует в бассейне и рядом с ним в слитном купальном костюме ярко-розового цвета с чёрными шнурками. Купальник частично оголяет её грудь, спину и ягодицы.

«Что за купальник? Что подумает дочь?», «Купальник не впивается, не режет?», «Уже совсем бы разделась, хотя можно сказать, и так голая. Пошло», «Блин, ну что она творит?», «А муж что думает по поводу того, что ты на всю страну себя так показываешь», написали подписчики под постом Глюкозы.

Многие, однако, восхитились фигурой певицы, отметив её загар. Также поклонники похвалили артистку, что с каждым годом она выглядит всё моложе.

У Глюкозы две дочери — Лидия и Вера. С 2006 года певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. В семье также воспитывается сын Александра от первого брака, который сейчас учится за границей. Пять лет назад Глюкоза и Чистяков стали победителями премии журнала «ОК!» в номинации «Пара десятилетия».

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