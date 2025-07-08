Движение «Голос» полностью прекратило работу

Движение «Голос» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) заявило о полном прекращении работы после вынесения приговора его сопредседателю Григорию Мельконьянцу, сообщает РБК. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима в рамках дела об организации деятельности нежелательной организации.

В заявлении движения говорится, что это стало окончанием истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет. Представители «Голоса» отметили, что «справедливость побеждает не всегда» и за нее нужно бороться.

В этой связи «Голос» ликвидировал все свои региональные отделения, досрочно прекратил полномочия председателей и членов советов, а также остановил работу своих информационных ресурсов. Движение позиционировало себя как «независимые наблюдатели» на выборах.

Ранее суд в Москве приговорил Мельконьянца к пяти годам колонии. Сопредседателя движения «Голос» признали виновным в организации деятельности нежелательной иностранной НПО в мае 2025 года. Также Мельконьянцу запрещено заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет.