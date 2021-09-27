Без интриги и Киркорова: чем «Маска» отличается от «Шоумаскгоон»

Новый сезон популярного шоу «Маска», получивший название «Шоумаскгоон» (премьера состоялась 25 сентября), поразил зрителей НТВ. Там больше нет ни масок Зайца или Крокодила, за которыми надо угадать исполнителя, ни жюри во главе с Филиппом Киркоровым. Что осталось, стало ли от этого интереснее и зачем создатели проекта решили изменить его до неузнаваемости, рассказывает NEWS.ru.

«Без масок шоу „Маска“ не цепляет»

Основное разочарование телезрителей связано с отсутствием главной интриги шоу: в новом сезоне авторы проекта изменили концепцию, отказавшись от масок, за которыми раньше надо было угадать того или иного исполнителя. Лица артистов открыты, их задача — петь в разных жанрах и оценивать друг друга без участия жюри.

Участники и ведущие «Шоумаскгоон» на НТВ Пресс-служба телеканала НТВ

Один из судей Тимур Родригез занял место ведущего «Шоумаскгоон», его соведущим стал выступавший под маской Зайца в одном из предыдущих сезонов другой Тимур — Батрутдинов. Прежний ведущий Вячеслав Макаров тоже сменил амплуа, оказавшись в числе поющих участников вместе с Дианой Анкудиновой, Кириллом Туриченко, Стасом Костюшкиным, Алисой Мон, Марком Тишманом, Анатолием Цоем и другими.

Почему больше нет масок Крокодила, Яйца, Льва и других ярких образов? Без масок шоу «Маска» больше не цепляет, — пишут зрители под видео выпуска на YouTube.

Тимур Батрутдинов, Кирилл Туриченко и Тимур Родригез Пресс-служба телеканала НТВ

Ожидания тех зрителей, которые не следили за новостями и были не в курсе грядущих изменений в шоу «Маска», оказались обмануты. Вместо привычного угадывания персоны скрывающейся под маской звезды и отдельного спектакля в виде перепалок и подколов членов жюри им предложили телеверсию басни Крылова «Кукушка и петух».

Экс-ведущий Вячеслав Макаров стал участником шоу Пресс-служба телеканала НТВ

На протяжении двух часов артисты нахваливали выступления друг друга. Соль этой эстрадной дипломатии стала понятна лишь в конце, когда звёздам пришлось оценить коллег по шкале от 2 до 9 баллов. И как раз в тот момент, когда наконец появился драматизм с явными обидами, поджатыми губками и настоящими эмоциями «заклятых друзей», шоу и закончилось.

«Шоумаскгоон» — провал или смелый эксперимент НТВ?

«Шоумаскгоон» точно войдёт в историю российского телевидения. Здесь впервые применена технология расширенной реальности, позволяющая соединить виртуальный и физический миры. Артист находится на абсолютно пустой сцене, зато зритель видит по-настоящему эффектную картинку с объёмными декорациями в виде лесной чащи (во время выступления Марка Тишмана) или царства ледников (номер Карины Кокс).

Номер Карины Кокс с технологией расширенной реальности Пресс-служба телеканала НТВ

Скакать и дальше на объезженном коне, несколько лет подряд эксплуатируя одну и ту же идею, как и делают авторы большинства проектов с поющими, танцующими и катающимися на коньках знаменитостями, было бы проще всего. НТВ пошёл на смелый эксперимент, резко сменив идею шоу, решил рискнуть, и прежде чем делать выводы о том, что «Шоумаскгоон», отказавшись от масок, провалилось, стоит посмотреть, во что звёздные батлы выльются дальше. Что-что, а удивлять и убеждать создатели «Маски» умеют.