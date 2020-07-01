«Это чёртов ад»: Серебренников эмоционально отреагировал на приговор

https://static.news.ru/photo/b936da6e-bb83-11ea-99cb-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский театральный режиссёр Кирилл Серебренников прокомментировал приговор по делу «Седьмой студии». По его словам, представители государства хотели, чтобы он был виновен. Деятель искусства назвал три года, пока длилось следствие, временем лжи.

Но не было никаких махинаций, я никогда не имел дел с финансовым отделом. Я ничего не понимаю в чёртовых деньгах. Всю свою карьеру я пытался держаться как можно дальше от чёртовых денег — и теперь я участник дела о деньгах. Это чёртов ад, — цитирует Серебренникова американский журнал THR.

По предварительным данным, Серебренников собирается обжаловать приговор и добиться оправдательного вердикта, когда изменятся обстоятельства.

Дело «Седьмой студии» длится с 2017 года. Оно возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) против режиссёра Кирилла Серебренникова, а также директора «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. С того же времени он находился под домашним арестом.

По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

В апреле 2019 года Мосгорсуд отпустил из-под домашнего ареста Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум.

Уголовное дело главного бухгалтера организации Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний было выделено в отдельное производство.

В апреле 2019 года Мещанский суд вернул дело Масляевой в прокуратуру из-за процессуальных недостатков: судью не устроило то, что обвинение в отношении подсудимой не конкретизировано, а также то, что ей неизвестно, кто похитил деньги.

В январе 2020 года суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходили в общем режиме, а не в особом, несмотря на то что Масляева признала вину.

Мещанский суд Москвы вынес 26 июня 2020 года вынес приговор в отношении фигурантов дела «Седьмой студии». Серебренникова признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно, исправление возможно без реального отбывания наказания. Гражданский иск удовлетворили в полном объёме в размере 128 млн рублей.

Итин получил приговор — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродский — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Малобродский и Итин были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал ей завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

Таким образом, отметила судья, на расчётные счета поступили в 2011–2014 годах 132 млн рублей со счетов АНО «Седьмая студия», 128 млн подсудимые распорядились по собственному усмотрению.

По формулировке приговора, ​Серебренников осуществлял общее руководство всеми членами группы и принял меры по сокрытию хищений. Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С этого времени он находился сначала под домашним арестом, в апреле 2019 года всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали. По делу проводились три оценочные экспертизы проекта: две из них усмотрели хищения, одна их не нашла и даже установила, что режиссёр сэкономил часть средств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мещанский суд вынес приговор фигурантке дела «Седьмой студии» Нине Масляевой. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца в колонии общего режима. Инстанция зачла срок содержания под стражей и домашним арестом. Таким образом её освободили от отбывания наказания.