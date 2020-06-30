Суд вынес приговор экс-бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой

https://static.news.ru/photo/d4aaa63c-bafb-11ea-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Нина Масляева Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Мещанский суд вынес пригон фигурантке дела «Седьмой студии» Нине Масляевой, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд приговорил: признать Масляеву виновной, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца в колонии общего режима. Зачесть срок содержания под стражей и домашним арестом, таким образом освободить от отбывания наказания, — огласила приговор судья.

Также суд взыскал с Масляевой в пользу Минкультуры 128 млн.

Дело «Седьмой студии» длится с 2017 года. Оно возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) против режиссёра Кирилла Серебренникова, а также директора «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. С того же времени он находился под домашним арестом.

По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

В апреле 2019 года Мосгорсуд отпустил из-под домашнего ареста Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум.

Уголовное дело главного бухгалтера организации Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний было выделено в отдельное производство.

В апреле 2019 года Мещанский суд вернул дело Масляевой в прокуратуру из-за процессуальных недостатков: судью не устроило то, что обвинение в отношении подсудимой не конкретизировано, а также то, что ей неизвестно, кто похитил деньги.

В январе 2020 года суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходили в общем режиме, а не в особом, несмотря на то что Масляева признала вину.

Накануне прокуратура попросила приговорить к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы и освободить её от наказания.