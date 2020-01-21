В Мещанском суде прошло очередное заседание по делу «Седьмой студии». Повторное разбирательство длится два с половиной месяца. На этот раз участники процесса выбирали экспертов, которые проведут уже третью по счёту экспертизу стоимости проекта «Платформа». Подробности — в материале NEWS.ru.

Суд назначил очередную экспертизу по ходатайству следствия, которое посчитало, что ранее специалисты были предвзяты и симпатизировали обвиняемым. Первая проводилась частным экспертом: отталкиваясь от неё, следователи и назвали сумму хищений в 133 млн рублей. Вторая была назначена по инициативе самой судьи. Согласно её выводам, стоимость «Платформы» была гораздо выше, чем потратили на её реализацию подсудимые — по большому счёту, результат был в их пользу.

Своих специалистов предлагали и обвинение, и адвокаты, и даже судья Олеся Менделеева. В итоге последняя остановила свой выбор на двух фамилиях, предложенных ею. Это преподаватель ГИТИС Ольга Королева и заместитель исполнительного директора МХАТ имени Горького Елена Баженова. Причём первая даже не явилась сегодня, 21 января, в суд, в отличие от остальных, допрошенных на заседании.

Кирилл Серебренников Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель прокуратуры предлагал выбрать в качестве специалиста преподавателя ГИТИС Андрея Порватова. Против этого возражал фигурант дела Алексей Малобродский. Он заявил, что Порватов предвзят, потому что испытывает к обвиняемому личную неприязнь. По словам Малобродского, кандидат в эксперты безосновательно в 2011 году уволил его из «Театра драматического искусства». Серебренников подтвердил, что такой эпизод действительно был.

Следующее заседание назначено на 28 января.

Также 21 января в соседнем зале Мещанского суда слушалось дело Нины Масляевой, работницы «Седьмой студии», которое было выделено в отдельное производство. Это связано с тем, что она признала вину в хищениях и сказала, что совершала преступление под руководством Серебренникова. Остальные фигуранты не признают себя виновными. На заседании прокурор зачитал обвинение, а также утвердил порядок исследования доказательств.

Нина Масляева Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В сентябре 2019 года Мещанский суд постановил вернуть дело в прокуратуру для устранения недочётов в обвинительном заключении. В августе стали известны результаты независимой экспертизы, которая оценивала стоимость проекта «Платформа». Следствие обвиняло режиссёра Кирилла Серебренникова в том, что именно при реализации этого проекта были похищены бюджетные деньги. Однако экспертиза установила, что он потратил на него меньше, чем тот стоит на самом деле: рыночная стоимость равна 260 млн рублей, в то время как режиссёр израсходовал 216 млн рублей. Таким образом, бюджетные средства были сэкономлены. Однако в середине октября по представлению прокуратуры Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) на Серебренникова было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.