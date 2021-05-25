Дочь Оззи Осборна «развеяла глупые слухи» о своей внешности

https://static.news.ru/photo/d413b0ee-bd50-11eb-8684-96000091f725_660.jpg Келли Осборн Фото: instagram.com/kellyosbourne

Дочь знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна — актриса и певица Келли Осборн — на странице в Instagram «развеяла глупые слухи» о своей внешности. Наследница солиста Black Sabbath заявила, что никогда не делала пластику лица, ограничиваясь инъекциями «в губы, челюсть и лоб».

Я никогда ничего не делала с лицом, кроме нескольких инъекций в губы, челюсть и лоб. Я не вру, но спасибо за комплименты. Давайте развеем эти глупые слухи! Разве вы не можете просто порадоваться за меня? — заявила Келли.

Короткий ролик посмотрели за 14 часов 313 тысяч раз и поставили 39 тысяч лайков. Юзеры поддержали исполнительницу в комментариях, назвав её потрясающей, сногсшибательной и «просто красоткой». В мае поклонники не узнали похудевшую Осборн на новом снимке. Британка позировала в стенах дома в чёрной футболке. Пользователи терялись в догадках — она увеличила губы или это эффект от макияжа.

Накануне американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала кадры новой фотосессии для рекламы собственного косметического бренда, чем разозлила подписчиков из Индии. Для продвижения продукта она надела необычные серьги, чем оскорбила религиозные чувства жителей республики.

Ранее сообщалось, что предпринимательница и блогер Кайли Дженнер, судя по всему, намерена расширить пляжный бизнес. Этим летом самая высокооплачиваемая в мире модель хочет видеть всех в бассейне в своей продукции. Такой новостью, однако, модель уже никого не удивит, ведь для Кайли этот бизнес не впервой. Нечто очень похожее девушка сделала в начале 2020 года с Kylie Body, а её постоянно расширяющаяся «империя» уже включает в себя Kylie Baby и Kylie Hair.