Кайли Дженнер ждёт всех в бассейне: модель расширит пляжный бизнес

https://static.news.ru/photo/38bfdd94-b714-11eb-b332-96000091f725_660.jpg Кайли Дженнер Фото: kyliejenner/instagram.com

Предпринимательница и блогер Кайли Дженнер, судя по всему, намерена расширить пляжный бизнес. Этим летом самая высокооплачиваемая в мире модель хочет видеть всех в бассейне в своей продукции, передаёт TMZ.

Кайли подала юридические документы на товарные знаки «Kylie Swim» и «Kylie Swim by Kylie Jenner». Издание полагает, что девушка хочет продавать солнцезащитные очки, пляжные сумки, купальники и даже полотенца. По данным инсайдеров, модель подготовит к продаже всё, что может понадобиться для сногсшибательного пляжного дня.

Такой новостью однако модель уже никого не удивит, ведь для Кайли этот бизнес не впервой. Нечто очень похожее девушка сделала в начале 2020 года с «Kylie Body», а её постоянно расширяющаяся «империя» уже включает в себя «Kylie Baby» и «Kylie Hair». Также модель продаёт бикини и другие купальные костюмы на своём веб-сайте.

Ранее сообщалось, что аналитики Instagram составили список самых популярных публикаций в социальной сети за 2020 год. Виртуальный топ-10 разделили между собой шесть знаменитостей, четвёртой стала Кайли. Её совместное фото с рэпером Трэвисом Скоттом и их дочерью Сторми набрало 16 млн отметок «нравится».