Серьги Ким Кардашьян оскорбили религиозные чувства индийцев

https://static.news.ru/photo/21966cb8-bd4b-11eb-a9e9-96000091f725_660.jpg Ким Кардашьян Фото: KimKardashian/twitter.com

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала кадры новой фотосессии для рекламы собственного косметического бренда, чем разозлила подписчиков из Индии. Для продвижения продукта она надела необычные серьги, чем оскорбила религиозные чувства жителей республики. Дискуссия развернулась под публикацией звезды в социальной сети Twitter.

На одном из снимков 40-летняя бизнесвумен предстала в красном облегающем наряде из топа с декольте, юбки из полупрозрачного материала, а также кардигана с узором и воротником из меха. Образ дополняют крупные серьги со стразами с индийским символом Ом. Его считают священным в индуизме — сакральный звук, «слово силы», которое часто используется в практиках йоги и медитации.

Остановите культурную апроприацию индийской культуры. Что с твоими серьгами, подруга?

Хотела бы я верить, что люди, которые используют эти символы, испытывают к ним такое же благоговение, как и его первоначальные создатели.

Сними эти серьги, наша культура — не твоя эстетика. Поумней.

Накануне американская модель Кендалл Дженнер подверглась нападкам в Сети из-за опубликованной в Instagram рекламы текилы. Звезду обвинили в оскорблении мексиканцев. На коммерческих фото и видео 25-летняя знаменитость, одетая в ковбойскую шляпу, белую футболку и синие джинсы, стоит рядом с лошадью.

Ранее сообщалось, что предпринимательница и блогер Кайли Дженнер, судя по всему, намерена расширить пляжный бизнес. Этим летом самая высокооплачиваемая в мире модель хочет видеть всех в бассейне в своей продукции. Такой новостью, однако, модель уже никого не удивит, ведь для Кайли этот бизнес не впервой. Нечто очень похожее девушка сделала в начале 2020 года с Kylie Body, а её постоянно расширяющаяся «империя» уже включает в себя Kylie Baby и Kylie Hair.