Кендалл Дженнер разозлила мексиканцев рекламой текилы

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Американская модель Кендалл Дженнер последние подвергается нападкам в Сети из-за опубликованной в Instagram рекламы текилы. Звезду обвинили в оскорблении мексиканцев. На коммерческих фото и видео 25-летняя знаменитость стоит рядом с лошадью и одета в ковбойскую шляпу, белую футболку, зелёную рубашку в полоску и синие джинсы.

Разозлённые юзеры раскритиковали Дженнер за образ, якобы основанный на стереотипах о мексиканских фермерах. «Вы, наверно, так пошутили? Это оскорбление. Не думаю, что настоящие работники-мигранты оценят твой внешний вид по достоинству», «Я, как мексиканец, прошу всех граждан США не покупать текилу Кендалл Дженнер».

Она (Кендалл Дженнер. — NEWS.ru) присвоила себе нашу историю. Прислушайтесь к нам, мексиканцам. Это наша культура, и мы не хотим, чтобы белая женщина извлекала из неё выгоду, — написал один из пользователей.

Модель пока не отреагировала на шквал критики. В похожую ситуацию в апреле попал американский певец Джастин Бибер. В его причёске увидели оскорбление целой расы. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок с дредами. Подписчикам не понравился пост музыканта. По их мнению, знаменитость не имеет права заплетать дреды, так как не принадлежит к негроидной расе.