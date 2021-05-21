Кендалл Дженнер разозлила мексиканцев рекламой текилы

Американская модель Кендалл Дженнер последние подвергается нападкам в Сети из-за опубликованной в Instagram рекламы текилы. Звезду обвинили в оскорблении мексиканцев. На коммерческих фото и видео 25-летняя знаменитость стоит рядом с лошадью и одета в ковбойскую шляпу, белую футболку, зелёную рубашку в полоску и синие джинсы.
Разозлённые юзеры
Она (Кендалл Дженнер. — NEWS.ru) присвоила себе нашу историю. Прислушайтесь к нам, мексиканцам. Это наша культура, и мы не хотим, чтобы белая женщина извлекала из неё выгоду, — написал один из пользователей.
Модель пока не отреагировала на шквал критики. В похожую ситуацию в апреле попал американский певец Джастин Бибер. В его причёске увидели оскорбление целой расы. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок с дредами. Подписчикам не понравился пост музыканта. По их мнению, знаменитость не имеет права заплетать дреды, так как не принадлежит к негроидной расе.