Дава назвал плюсы от расставания с Бузовой

https://static.news.ru/photo/5c8b8602-8bf8-11eb-bff5-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: vk.com/dava

Российский рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) около двух месяцев назад расстался с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, он тратил на возлюбленную приличные деньги — не скупился на подарки и сюрпризы. Однако скоро мужчина полностью посвятил себя творчеству — оно обеспечивает хороший доход и душевный комфорт. Билеты на недавний концерт в его родном Новосибирске поклонники раскупили полностью.

Раньше в 9-10 вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет... Я понял, что это не оценили и всё, что было, было зря. Это урок для меня. Вывод такой: не стоит забывать про себя, надо заниматься своей карьерой. Может, сейчас скажу грубо, но кроме себя ты никому не нужен, — рассказал исполнитель в эфире телеканала «Муз-ТВ».

В расставании с Ольгой Манукян нашёл плюсы: теперь ему проще реализовывать новые проекты, экономить большие суммы. Он признался, что скоро купит ещё одну «крутую тачку».

Накануне Бузова сообщила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает. Отношения модели с Манукяном длились полтора года, но свадьба так и не состоялась. В результате они посвятили друг другу печальные песни: Бузова — композицию под названием «Грустный трек», а Манукян — «Ты обнулила». Позже поклонники певицы предположили, что у Бузовой появился новый бойфренд — футболист Артём Зуев.

Как писал NEWS.ru, ранее Ольга Бузова опубликовала в сторис провокационное фото из клиники. На снимке — табличка «Кабинет гинеколога» и наклейка с малышом в розовом сердечке, а внизу символ сложенных рук, который обычно означает благодарность, однако его трактуют ещё и как ожидание чуда. Фолловеры тут же заподозрили, что 35-летняя звезда беременна от своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна.