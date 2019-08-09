https://static.news.ru/photo/b07e9eac-bcf6-11e9-9ce3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Алдонин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футболист Евгений Алдонин, бывший супруг певицы Юлии Началовой, заявил о намерении судиться с Министерством внутренних дел. Он уже подал соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы.

Спортсмен уверен, что сотрудники правоохранительных органов плохо организовали процесс предварительного следствия во время расследования дела о хищении его денег из банка «Замоскворецкий», передаёт « Коммерсант ». В результате преступники смогли вывести средства, что причинило ему моральный ущерб.

Истец планирует отсудить у ведомства 47,3 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал, что PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, как живёт дочь артистки в семье её вдовца, футболиста Евгения Алдонина.