Футболист Евгений Алдонин, бывший супруг певицы Юлии Началовой, заявил о намерении судиться с Министерством внутренних дел. Он уже подал соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы.
Спортсмен уверен, что сотрудники правоохранительных органов плохо организовали процесс предварительного следствия во время расследования дела о хищении его денег из банка «Замоскворецкий», передаёт «
Истец планирует отсудить у ведомства 47,3 млн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, как живёт дочь артистки в семье её вдовца, футболиста Евгения Алдонина.