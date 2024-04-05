«Были в шоке»: Бледанс о Зеленском, «голой» вечеринке, «Маски-шоу» и сыне

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

5 апреля актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отмечает 55-летний юбилей. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала о секретах красоты, Ялте, Владимире Зеленском, сыне Семене и дала оценку «голой» вечеринке.

Как Эвелина Бледанс поддерживает красоту

— Вы находитесь в отличной форме. Это результат работы над собой или генетика?

— Конечно же, у меня прекрасные и красивые родители, у меня замечательные корни и великолепная родина, которая меня растила и до 17 лет лелеяла мое тело. Поэтому ноги мои стали крепкими и красивыми, а волосы шелковистыми. Но я постоянно, конечно же, занимаюсь. Я не могу сказать, что у меня, например, точно в 13:00 в пятницу тренировка. Моя работа нестабильная, часто переезжаю, и у меня не всегда есть возможность пойти в спортивный клуб. Но я много хожу и плаваю, вожу с собой резиночку для занятий. В машине у меня оборудован небольшой спортивный зал: там есть небольшие переносные тренажеры.

С недавних пор у меня с собой всегда ингалятор, потому что наша экология оставляет желать лучшего. Помещения, где мы снимаемся, часто лишены кислорода, и я стараюсь включить ингалятор, налить водички, физраствора и немного продышаться: это дает мне возможность увлажнить связки, потому что моя работа — много говорить.

Лицо — это отдельная статья расходов. Я недавно похудела, и все восхищались этим. Я, может быть, по килограммам сбросила не так много, но по объемам прилично, похудели не только живот, бедра и так далее, но и лицо. Это заставило меня сейчас пойти и добавить в лицо объем за счет биоматериала.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актриса Эвелина Бледанс и Артур Цветков на премьере фильма режиссера и сценариста Дмитрия Суворова «Одна» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Как актриса изменилась за 30 лет

— Если оглянуться в прошлое, вы сильно изменились за последние, скажем, 30 лет? Может, изменился характер или отношение к миру и к людям?

— Мне кажется, нет. Говорят, что с каждым годом у человека жизнь должна меняться, у него должно быть все меньше каких-то потребностей, предложений, идей. У меня их не становится меньше. Мне интересно и то и другое. Жизнь продолжается в таком же ключ, ритме и объеме, как это было и 30 лет назад.

Хотя с тех пор, как мне было 25 лет, произошло много интересных изменений вокруг. Тогда не было мобильных телефонов, не надо было вести соцсети, кому-то постоянно писать и отвечать. Рядом с тобой были люди, с которым ты делал общее дело, у меня это были «Маски-шоу».

А сейчас у меня очень много задач и дел. Это мой благотворительный фонд, который забирает у меня очень много сил и времени. Это и дети (мои и не мои), театр, кино, телевидение. Я очень счастлива, что в сетку канала «TB-3» в пятницу вечером вернут мое шоу «Человек-невидимка», которое было очень рейтинговым и даже номинировано на премию ТЭФИ. Это было главное шоу канала, и сейчас мы вернулись, обновили декорацию, экспертов, меня одели как секси-куклу — это такое веяние времени. Ничего не поделаешь, приходится надевать открытые наряды и быть манкими для публики.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев Актриса Эвелина Бледанс, автор сценария фильма депутат Госдумы РФ Алексей Митрофанов

«Ялта для меня — это город счастья»

— Вы сейчас находитесь в Крыму, вы родились в Ялте, это ваш город. Какой вы ее помните и какой видите сейчас?

— Я обладаю способностью не видеть того, чего не хочу, поэтому наблюдаю, что моя Ялта практически не изменилась в худшую сторону. В городе сохранились прекрасные парки и отели.

Вот сейчас я живу в гостинице «Ялта-Интурист». В моей юности это место было лакомым кусочком, туда местным нельзя было попасть. В гостинице останавливались иностранцы, депутаты, какие-то суперкрутые люди. Будучи 16-летней девушкой я, конечно же, все равно находила возможности попасть в «Ялту-Интурист», мой парень работал спасателем в бассейне и проводил меня «через заборы». Я в раздельном купальнике могла здесь дефилировать, пить кока-колу из баночки и чувствовать себя крутой телочкой.

Сейчас все по-другому. Это место для всех: кто хочет, может приехать и отдыхать. Это ведь очень значимый архитектурный объект Крыма, и приятно, что это место сохранилось и можно окунуться в эту атмосферу.

Ялта для меня — это город счастья. Весной на улицы начинает выходить огромное количество кошек: они выбрали Ялту, потому что им тут классно.

Конечно, в городе появилось много новых ресторанов, крутых мест, особенно на набережной. Не могу привыкнуть, что на углу, на Боткинской улице, где была центральная аптека, сейчас ресторан. Конечно, какие-то вещи в городе меняются, но какие-то нет, и ты идешь по Ялте и чувствуешь энергию этого места.

Как Бледанс относится к своему образу медсестры из «Маски-шоу»

— Вы неоднократно упоминали в интервью, что образ медсестры из «Маски-шоу» вы не очень любите, потому что он заставил относиться к вам предвзято. Тем не менее целое поколение мужчин считает вас секс-символом. Что для вас означает сексуальность?

— Долгое время это было для меня неприятной ношей, потому что все меня видели только так или иначе. Я действительно ненавидела этот образ и считала, что это «проклятие медсестры». Все хотели, чтобы я всегда была такая, секси-шмекси. Но есть и другой момент: я очень благодарна судьбе, потому что, действительно, целое поколение выросло на «Маски-шоу», для них я по-прежнему остаюсь той самой медсестрой, которой была тогда.

И в общем-то, ничего не изменилось. У меня есть халат и шапочка. На корпоративах за отдельные, большие деньги я выхожу в образе медсестры и пою песни. Мой облик с годами стал только лучше, ведь тогда не было технологий быть сильно красивым: ты либо был сильно красивым от природы, либо нет. Сегодня все могут быть сильно красивыми: приклеить реснички, подкачать губки, исправить форму носа, изменить скулы, сиськи, попу. А тогда было так: что выросло, то выросло, либо пан, либо пропал. Мне повезло, потому что природа мне выдала все классное, органично сочетающееся между собой.

Сегодня я по-другому смотрю на мою медсестру: не все могут похвастаться такими мощнейшими образами. Это как образ Мэрилин Монро, которая для всего мира является секс-символом. Учитывая то, что Россия занимает одну пятую часть суши, быть секс-символом России и стран СНГ не менее престижно.

Что касается сексуальности, то, будучи молоденькой девочкой, я была уверена, что сексуальность — это побольше открыть ножки, побольше показать грудь, губки бантиком и т. д. Со временем понимаешь, что сексуальность не только в этом. В принципе секс идет изнутри. Если мне нравится какой-то человек или я хочу, чтобы он на спор упал к моим ногам, то это у меня получается на раз. Если ты сексуальный, то неважно, сколько тебе лет — 20 или 55, это все равно будет происходить.

Поэтому что сексуальность — это внутреннее состояние, это желание. Вообще все в нашей жизни идет через желание — понравиться, быть популярным, обладать чьим-то вниманием или сердцем. И конечно, сексуальность — это еще харизма, которая за деньги не продается. Боженька мне это дал.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников Актриса Эвелина Бледанс перед премьерой фильма «Тариф Новогодний»

Поддерживает ли Эвелина Бледанс отношения с артистами из «Маски-шоу»

— Поддерживаете ли вы отношения с бывшими коллегами по «Маски-шоу», в частности с вдохновителем, создателем проекта Георгием Делиевым?

— С нами не хотят и не поддерживают отношения, значит, и не надо. Мы и до специальной военной операции не сильно поддерживали отношения. Большой отрезок моей жизни прошел вместе с этими ребятами, поэтому я желаю всем им, чтобы они были здоровы и чтобы у них все было в порядке. Учитывая то, что многие из них уже дедулечки, пусть будет поменьше болячек, побольше радости.

Я желаю им только добра. Да, они не хотят меня видеть, потому что я не выступаю против СВО, потому что я человек мира и у меня есть своя борьба — это мои «солнечные» (с синдромом Дауна. — NEWS.ru) дети.

Как Бледанс отреагировала на президентство Зеленского

— Вы ведь работали когда-то с Владимиром Зеленским, принимали участие в его вечернем ток-шоу, снимались вместе с ним в кино. Расскажите о работе с ним, каким он вам запомнился как человек и артист?

— Он, конечно, прекрасный артист, замечательный, искрометный, очень харизматичный. У меня сейчас прямо флешбэк. Помню, мы кино снимали: я хозяйка салона, ему негде переночевать, я его ловлю на том, что он спит у меня в салоне.

Его шоу «Вечерний квартал» было великолепно. Я несколько раз приезжала на съемки в Киев, мы с его группой разыгрывали сценки. Но что тут вспоминать? Что было, то прошло. Конечно, все люди меняются, когда попадают в определенные обстоятельства.

— Вы предполагали, что он пойдет в политику, станет президентом?

— Нет, конечно. Я помню, как все были в шоке, никто ничего не понимал: «Да ладно, его выбрали!» Мы со знакомыми артистами говорили, что сейчас все у нас будет в шоколаде. Я думала, что меня хотя бы из черного списка удалят (тех, кому запрещен въезд на Украину. — NEWS.ru). Но даже в те мирные времена из списка меня не убрали. Наоборот, меня внесли туда во второй раз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эвелина Бледанс на выставке в арт-баре «Зеленая собака»

Зачем Бледанс везде берет с собой сына с синдромом Дауна

— Вы часто берете сына Семена с собой, он играет в спектаклях, принимает участие в ток-шоу. Как вы считаете, это помогает ему социализироваться, не устает ли он?

— Меня за это уже 100 раз и ругали, и хвалили. У всех свои взгляды на это, надо ли мне брать с собой ребенка, чтобы он стоял под камерами, общался со всеми моими друзьями, коллегами, артистами, телеведущими. Но я абсолютно уверена, что Семен стал таким благодаря всему вышесказанному.

Он очень социализированный, может абсолютно спокойно контактировать с любыми людьми, манипулировать ими и добиваться чего угодно. Мама пошла в туалет, и у него уже в руках банка кока-колы и мороженое, потому что ему кто-то купил. Мама же не сильно разрешает такие вещи.

У него неплохая память, несмотря на диагноз. Он отлично помнит людей. Даже если с кем-то мы встречались три года назад, он может вспомнить этого человека и мне что-то подсказать.

Он знает, что актер не должен ныть и уставать. Весной прошлого года мы с ним проехали Петербург и Ленинградскую область и дали 15 спектаклей за шесть дней, у нас было по два, иногда по три спектакля в день.

Мы работали вместе с ним, переезжали в разные детские дома, реабилитационные центры. Иногда не было времени поесть, однажды я зашла в магазин, купила колбасу и луковицу, разрезала, и мы поели. Семен с удовольствием разделяет все невзгоды моих гастролей.

Я считаю, что ребенок должен понимать, кем работает его мать или отец и относиться к этой работе уважительно. Семен ведет себя не как мои прошлые свекрови, которые говорили, что я «жопой пошла вертеть». Мало иметь красивую жопу, нужно быть сильным: когда ты ведешь мероприятия, играешь на сцене театра или снимаешься, когда вокруг тебя 300 человек, ты отдаешь свою энергию, делишься и приходишь домой истощенный. Семен вместе со мной иногда падает плашмя от усталости.

Я абсолютно убеждена, что его выступления и на телевидении, и на сцене театра, и в концертных залах дают ему больший опыт жизни, осознание и осознанность. Он никогда не сделает глупостей. Он понимает, как себя вести в разных ситуациях, может импровизировать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен Семин (в центре) на премьере анимационного фильма «Энканто» от студии Disney в концертном зале Зарядье в Москве

— Как вы считаете, достаточна ли поддержка государства семьям с «особенными» детьми?

— Поддержка государства сейчас мощная, много реабилитационных центров, и проводится много различных мероприятий для наших детей. Я рада, что после рождения Семена ситуация поменялась в лучшую сторону.

— Помогает ли вам в воспитании сына его отец?

— Отец Семена общается с ним и тем самым помогает в его воспитании.

Готова ли Бледанс переехать в другую страну

— Ваш старший сын давно живет в Израиле. Как он относится к России, замечает ли он проявления русофобии в Израиле?

— Он вполне ровно живет в Израиле, ничего такого там нет, мне, по крайней мере, он об этом не рассказывал.

— Волнуетесь ли вы за него после обострения отношений Израиля и Палестины?

— Я улетела из Израиля за два дня до войны, там проходила встреча двух моих сыновей, я хотела, чтобы они вместе провели время. Конечно, было страшно, я ездила еще и со своей родной сестрой Майей, она осталась там, потому что ей нужно было решить свои медицинские вопросы. Первые две недели после возвращения в Россию я очень следила за событиями в Израиле, бесконечно звонила и сыну, и сестре, но сейчас ситуация там утряслась, все живы-здоровы, все замечательно.

— Сами вы готовы жить в другой стране? Что вам нравится в России, чего нет в других странах?

— Я не готова жить в другой стране. Мне нравится здесь жить, это моя родина. Вроде все там хорошо, но душа моя здесь, и работа моя здесь, и мое благотворительное дело тоже здесь. Поэтому мне не хочется.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Эвелина Бледанс на открытии дома моды Аники Керимовой

Осуждает ли Бледанс участников «голой» вечеринки, кому из них сочувствует

— Что вы думаете по поводу «голой» вечеринки Ивлеевой? Осуждаете ли тех артистов, которые приняли в ней участие?

— Я не Господь Бог, поэтому осуждать кого-то не могу. Люди пришли, выполнили дресс-код, который был обозначен хозяйкой мероприятия. У меня сейчас тоже будет мой юбилей. Я считаю, что все зависит от человека, который организовывает это мероприятие. Да, иногда бывают неадекватные люди, которые могут как-то странно себя вести.

Конечно, то, что мы видели, не должно было вылиться в интернет, а за стенами, в личной жизни люди могут делать все, что они хотят. Просто они должны отдавать себе отчет, что на них ориентируются миллионы, и они должны достойно себя вести и не вызывать таких ужасных последствий.

— За вечеринкой Ивлеевой последовали «отмены» артистов, которые там оказались. Насколько справедливо такое наказание для этих людей?

— Я считаю, что нужно было очень индивидуально подходить к этой ситуации. Например, Лолита всегда была эпатажной. Если она пришла в смешном образе, а образ действительно был такой — она клоунесса, то как ее за это можно осудить? Она же не с камнем в попе пришла. С ее стороны это была шуточная история, поэтому я считаю, что Лолита попала под раздачу незаслуженно. Конечно, если бы все не увидели этого молодого человека с носком, то, может быть, ничего бы и не было.

Готова ли Бледанс снова выйти замуж

— Вы несколько раз были замужем. Решились бы еще раз выйти замуж или разочаровались в браке?

— Нет, почему же, я наверняка еще сыграю свадьбу, но пока не пришло время. Возможно, оно скоро придет.

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