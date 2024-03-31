Паулс не говорит с Вайкуле, Пугачева ее «терпит»: неужели Лайму все забыли?

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Певица Лайма Вайкуле

31 марта Лайма Вайкуле отмечает 70-летний юбилей. После начала специальной военной операции певица поддержала Киев и перестала общаться со многими друзьями из России. Кто помог артистке из Латвии стать звездой, действительно ли она «кормила» СССР, какие у нее сейчас отношения с Аллой Пугачевой и другими российскими коллегами — в материале NEWS.ru.

Как Вайкуле познакомилась с Паулсом

Вайкуле родилась в латвийском городе Цесис. Когда Лайме было четыре года, ее семья переехала в Ригу. С раннего возраста будущая звезда любила петь и в 15 лет заняла четвертое место на конкурсе юных вокалистов. Преподаватель Вайкуле Леонид Заходник ею гордился и решил отвести на прослушивание к композитору Раймонду Паулсу. Он высоко оценил вокал Лаймы и взял в Рижский оркестр радио и телевидения, которым руководил.

Сначала певица выступала в ресторанах курортов Черного моря, потом стала солисткой популярного рижского варьете «Юрас перле» и пела в гостинице «Юрмала». В 1980-х у Вайкуле уже была своя сольная программа и команда из танцоров балета. Лайма начала давать концерты в баре «Мелодия», расположенном в рижской гостинице «Латвия».

В 1984 году Вайкуле поступила на режиссерское отделение ГИТИСа и впервые появилась на центральном телевидении. В программе «Новогодний голубой огонек» она исполнила песню на латышском «Веселые мухоморы».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле

Как Паулс и Резник сделали Вайкуле звездой

После выступления Вайкуле на ТВ ее заметил поэт Илья Резник. Он написал ей композицию на русском «Ночной костер», с которой певица выступила на «Песне-86» в Вильнюсе. Вслед за ней вышел хит «Вернисаж» — совместная работа Резника и Паулса. Лайма представила новинку осенью 1986-го на советско-итальянском концерте.

Музыкальный продюсер и концертный директор Сергей Лавров объяснил, почему Вайкуле удалось прославиться. «В свое время Паулс и Резник поссорились с Пугачевой и назло ей решили сделать такую певицу, как Лайма Вайкуле. Ее вытащили чуть ли не из ресторана, написали материал, и она зашла. Неудивительно, это были лучшие композитор и автор слов в Советском Союзе», — подчеркнул Лавров.

Песня Вайкуле «Еще не вечер», написанная Паулсом и Резником, впервые прозвучала в «Новогоднем голубом огоньке» в канун 1987 года и мгновенно стала популярной. Позже певица выпустила композиции «Акапулько», «Я вышла на Пикадилли», «Дикое танго», «Я за тебя молюсь».

Чем Вайкуле отличалась от других артисток

Диктор Анна Шатилова, неоднократно объявлявшая выступления Вайкуле в программах в 1980–1990-х, рассказала, что Лайма была не похожа на других артисток и в этом большое значение сыграло то, что она из Прибалтики.

«В те советские времена Прибалтика, и в частности Юрмала, воспринимались как заграница. Когда мы приезжали туда, мы ходили в магазины и покупали какие-то интересные вещи, которых в Москве было не найти, там все было немного другое. И Лайма для нас была представительницей этой „ближней заграницы“. Она всегда была элегантно одета, причесана. Ее манера петь, подача материала, акцент — это очень привлекало в ней», — отметила Шатилова в разговоре с NEWS.ru.

Шатилова напомнила, что Вайкуле стала первой артисткой, кто появлялся на сцене в мужских костюмах и платьях с декольте: в то время это было откровенно и «по-западному».

Помимо этого, в выступлениях Вайкуле были задействованы танцоры из ее балета. Знаменитый номер на песню «Я вышла на Пикадилли» певица ставила вместе с хореографом Аллой Сигаловой. В интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» она отмечала чувство стиля и высокую работоспособность Лаймы.

«Мы стилистически совпали абсолютно: и как с артисткой, и как с человеком, просто невероятно профессионально относящимся к своему делу. Если я ее не отпущу в туалет, она не пойдет, она не попросится. Я понимала, где мой человек, а где не мой человек, где мы можем совпасть вкусами, стилистически, а где это невозможно», — рассказывала Сигалова.

Продюсер Леонид Дзюник назвал тембр голоса Вайкуле красивым. «Умение танцевать и определенный уровень свободы, раскрепощенности. Вот такой мы ее восприняли, и она всем очень понравилась», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Латвийская эстрадная певица Лайма Станиславовна Вайкуле на гастролях в Москве, 1994 год

«Кормила» ли Вайкуле СССР?

Через несколько месяцев после начала специальной военной операции на Украине Лайма Вайкуле заявила телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ иноагентом), что они с Аллой Пугачевой «кормили весь Советский Союз» и заработали много денег для страны. Дзюник считает некорректным это высказывание артистки.

«Дело в том, что это сейчас можно иметь так называемую коммерческую структуру, которая зарабатывает деньги самостоятельно, а в советское время существовали филармонии и все делалось через Москонцерт, Росконцерт. Артисты были приписаны к филармониям, которые их кормили. И даже если у звезд не было концертов, они все равно получали свою зарплату», — напомнил Дзюник.

Продюсер пояснил, что Вайкуле зарабатывала хорошо по сравнению с другими людьми. «Тогда средняя зарплата составляла 140 рублей. Она получала 50 за один концерт, десять концертов сделала — получила 500. Это было будь здоров, зарплата министров была такой», — сравнил Дзюник.

Как вспомнил собеседник NEWS.ru, после распада СССР Вайкуле пыталась прославиться в Европе, но у нее не получилось. По его мнению, там много своих певиц из варьете.

Кого Вайкуле обанкротила

По мнению концертного директора Сергея Лаврова, Вайкуле была популярна в последние годы существования СССР, потому что «люди устали от Кобзона, Зыкиной и Толкуновой». Но в 1990-х ситуация изменилась.

«Уже в 1990-х Лайма не собирала залы, сколько бы ни пыталась гастролировать. Организаторы, особенно молодые, которые думали, что Вайкуле — это круто, погорели на ней синим пламенем. Они продавали квартиры, закладывали дома, потому что билеты на нее не продавались, а нужно было платить за рекламу, вносить предоплату», — поделился Лавров.

Как вспомнил концертный директор, организаторы концертов называли Вайкуле «Снежной королевой» и говорили между собой: «Снежная королева не продается».

«Если вы посмотрите историю ее туров, то где-то начиная с 2004 года она не гастролировала или гастролировала очень мало. У нее были заказники, потому что так или иначе она статусная певица. Когда хотели позвать Пугачеву или Ротару, а денег не хватало, то звали Вайкуле, потому что она стоила дешевле», — считает Лавров.

Фото: Пунас/РИА Новости Певица Лайма Вайкуле во время концерта. Латвийская ССР, 1987 год

Что Вайкуле говорила о России

Лайма Вайкуле не поддержала присоединение Крыма к России в 2014 году. В 2018-м на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистка объяснила, почему не планирует концерты на полуострове. «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — цитировала Вайкуле украинская газета «Думская».

В апреле 2023 года Вайкуле выступила с провокационным заявлением о памятниках солдатам Великой Отечественной войны. По ее словам, у мемориалов героям нет художественной ценности.

«Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю», — сказала исполнительница хита «Вернисаж» в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» Павлу Каныгину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В другом видео Вайкуле заявила, что 9 Мая — это не повод для праздника. «Хорошо. Победили. Но это ни в коем случае не радость. Мне не приходило в голову радоваться под эти рассказы отца. Поэтому это был такой наш семейный день скорби», — высказала мнение Вайкуле в ролике, опубликованном на ее YouTube-канале.

Какие отношения у Вайкуле с Пугачевой

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева знакомы и хорошо общаются с 1980-х. Певица из Латвии выступала на «Рождественских встречах» Примадонны как представитель ее ближнего круга, но в 1997 году у них произошел конфликт. Пугачева тогда убрала из программы целый ряд исполнителей, в том числе и Вайкуле, хотя ее номер был одним из лучших, писал «Коммерсант».

Лайма много раз приезжала в гости в замок подруги в деревне Грязь Одинцовского района. В Юрмале Примадонна жила по соседству с Лаймой. Летом прошлого года исполнительница «Арлекино» решила поддержать подругу и посетила ее фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале.

По мнению Лаврова, дружба с Вайкуле — это стратегический ход Пугачевой. «Алла очень умная женщина. Если ты хочешь быть красивой, имей с собой рядом уродливую подругу. Только здесь речь идет про другое: Алла, великая Алла — певица, которая собирала стадионы, и рядом с ней была Вайкуле, которая ей прямо совсем не конкурентка», — считает Лавров.

Продюсер не исключает, что Пугачева видит, как Вайкуле ее использует, «пиарится на ней». Пока Примадонна «терпит», предположил Лавров.

Фото: Калмыков Михаил/ТАСС Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Лайма Вайкуле, 1997 год

Кто сейчас общается с Вайкуле

Как выяснил NEWS.ru, коллеги Вайкуле, которые раньше ласково называли ее Лаймочкой, не хотят о ней говорить. У юмориста Владимира Винокура тоже день рождения 31 марта, раньше он мог его праздновать с певицей, так как они дружили. На вопрос NEWS.ru, поддерживает ли он общение с Вайкуле, артист ответил: «Нет». Винокур отказался сказать что-нибудь о Лайме накануне ее юбилея и повесил трубку.

Его друг Лев Лещенко также не захотел обсуждать певицу. «Нет, [не общаюсь]. Она как-то мне звонила на день рождения. Да не хочу даже ничего близко [о ней] говорить. Пока. Давайте», — сказал NEWS.ru Лещенко.

Паулс, благодаря которому Вайкуле прославилась, отказался говорить о Лайме Вайкуле и даже вспоминать их совместное прошлое. «Почти нет, [не общаемся], ситуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим. Я не хочу прошлое вспоминать, я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали», — отметил Паулс в разговоре с NEWS.ru.

По словам жены Резника Ирины Романовой, он сейчас не следит за жизнью исполняющей его хиты Вайкуле. «Сейчас Илью Рахмиэлевича меньше всего интересует шоу-бизнес и все, что там происходит. Он далек от него. Он не читает новости, тем более про Лайму. Так что ему все равно. Мы живем своей жизнью», — сказала она изданию «Абзац».

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