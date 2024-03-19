«Никаких концертов не будет»: что Леонтьев говорил об СВО, где сейчас живет

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Во вторник, 19 марта, Валерию Леонтьеву исполняется 75 лет. Певец давно не гастролирует с концертами и не появляется на публике. В начале марта Telegram-каналы опубликовали информацию, что Леонтьев вернется на большую сцену после окончания специальной военной операции и будет выступать только в России. Где живет артист, как будет праздновать юбилей и планируются ли новые концерты — в материале NEWS.ru.

Какой хит сделал Валерия Леонтьева популярным

Валерий Леонтьев стал известным в 1980-х. Певец прославился после исполнения композиции «Полет на дельтаплане», вышедшей в 1983 году. Изначально мелодия была написана Эдуардом Артемьевым для фильма «Родня» Никиты Михалкова. После выхода картины она стала популярной. Поэт Николай Зиновьев написал слова на музыку Артемьева, песня попала в репертуар Леонтьева и в его дебютный альбом «Муза».

Концертный директор Сергей Лавров, который много лет работал с артистом на гастролях, считает вышедшую позже композицию «Казанова» визитной карточкой Валерия Яковлевича.

«В 1980-х Леонтьев, конечно, был популярен, но это не тот Леонтьев, которого мы знаем и любим. В начале 1990-х, когда он уже работал с продюсером Николаем Карой, Алексей Гарнизов написал ему песню „Казанова“, и с этого у Валерия Яковлевича началась вторая жизнь», — высказал мнение Лавров.

Фото: Виктор Рудько и Юрий Венделин/ТАСС Валерий Леонтьев

В чем Леонтьев был первым на эстраде

Лавров считает, что Леонтьев понравился публике, так как «отвечал реалиям того времени». «Люди устали от статичных и консервативных Иосифа Кобзона и Валентины Толкуновой, им хотелось чего-то яркого, запоминающегося, динамичного, западного. Валерия Яковлевича полюбили именно за его сумасшедшую энергетику. Когда он пел: „А все бегут, бегут, бегут“, весь зал на ушах стоял. У него же прямо каждое слово — это энергетика», — охарактеризовал артиста Лавров.

Продюсер напомнил, что именно Леонтьев был первым, кто начал устраивать шоу с балетом на советской сцене и использовать в выступлениях лазер.

«А лазеры знаете какие были раньше? Его нужно было охлаждать водой, и это был сумасшедший дом. Лазер ставился за кулисами, надо было подключать его к крану, а выход делать в унитаз. Директора площадок, где он выступал, за голову хватались, но зато это было лазерное шоу, и все были в шоке. Леонтьев — первый, кто стал делать праздник на сцене, и неслучайно Филипп Киркоров называл его своим учителем», — отметил Лавров.

По мнению продюсера, Валерий Яковлевич уделял большое внимание сценическим костюмам. «Многие из них и сегодня смотрятся весьма смело и эпатажно, а тогда это был просто космос. Леонтьев появлялся на сцене в стрингах, блестящих лосинах, футболке в крупную сетку, виниловых шортах, кожаных бандажах и т. д.», — напомнил Лавров.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров

Какая публика ходила на концерты Леонтьева

В советское время, по словам продюсера, у Леонтьева было очень много поклонниц. Они караулили его у подъезда и даже следовали за ним по городам, где у артиста проходили гастроли, говорит Лавров. Концертный директор считает, что фан-клуб Валерия Яковлевича был такой же «сильный», как и у Пугачевой.

«Мне всегда было интересно, какая публика приходит к разным артистам. Было ощущение, что к Валерии ходят учительницы и медработники — интеллигентные, чисто одетые; на Аллегрову, по-моему, приходят бабы-хабалки, такие тетки с рынка. У Леонтьева была разношерстная публика. Он — уникальный артист, которого дома и в машине особенно и не слушали, но все шли на его концерт, потому что хотели увидеть и удивиться», — высказал мнение Лавров.

Какой райдер был у Леонтьева

Как подчеркнул продюсер, вне сцены Леонтьев был «наискромнейшим человеком» и его райдер по нынешним временам кажется очень простым.

«После концертов он никогда не тусовался, никаких банкетов не устраивал. В лучшем случае мог отужинать с коллективом, но часто — один в номере. Единственная странность в его райдере — он просил заклеить окна номера черными целлофановым пакетами для мусора — блэкаут-штор тогда еще не было», — вспомнил продюсер.

По мнению Лаврова, артист внес это требование, так как из-за смены часовых поясов ему было необходимо спать днем.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Валерий Леонтьев

Где у Леонтьева есть имущество

Жена Леонтьева Людмила Исакович более 20 лет живет в Штатах. Она занимается стрижкой собак, у нее свой бизнес. Леонтьев познакомился с Исакович еще в молодости, она была его коллегой и играла на бас-гитаре.

Как писала «Комсомольская правда», до пандемии у Леонтьева в Майами было два дома и квартира, но владеть имуществом в Штатах — это значит платить высокие налоги. По информации издания, у Леонтьева осталась одна двухэтажная вилла, за которую он отдает $100 тысяч в год американскому государству.

Журналисты отметили, что в последние годы артист живет на проценты с российских банковских вкладов.

Будет ли у Леонтьева юбилейный концерт

Валерий Леонтьев давно не гастролирует и не дает концерты. В январе 2024 года он выступил на закрытой вечеринке в Дубае. По сведениям «КП», певец получил около 10 млн рублей за этот корпоратив.

В беседе с NEWS.ru концертный директор Леонтьева Борис Чигирев назвал выступление в ОАЭ «исключением из правил». «Валерия Леонтьева пригласили друзья, не посторонние люди», — объяснил директор.

Ранее Чигирев не исключал, что к своему 75-летнему юбилею Валерий Леонтьев порадует поклонников и устроит сольное шоу. Сейчас директор артиста заявил NEWS.ru: «Никаких концертов не будет».

По словам Чигирева, певец никак не собирается отмечать юбилей — даже в кругу самых близких и родных, — потому что «для него это не праздник».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валерий Леонтьев

Почему Леонтьев не выходит на сцену

По информации Лаврова, Кремлевский дворец и БКЗ «Октябрьский» уговаривают выступить Леонтьева. «Он, безусловно, собрал бы несколько Кремлей. Но зритель же хочет, чтобы Леонтьев бегал по сцене, хочет увидеть того артиста, которого помнит, ему не понравится, если Леонтьев будет сидеть на стуле и петь. Зритель хочет увидеть шоу, но готов ли Валерий Яковлевич к этому шоу в 75 лет?» — сомневается Лавров.

Как напомнил продюсер, несмотря на то что Леонтьев поддерживает себя в хорошей физической форме, у него давно проблемы с мениском. По мнению Лаврова, певец мог уйти со сцены на пенсию намного раньше, но пожалел своих артистов, которые тогда останутся без работы.

«Для такого артиста уйти со сцены — это как остановить целый завод», — добавил продюсер.

Где сейчас живет Леонтьев

В прошлом году композитор Юрий Лоза рассекретил место жительства Леонтьева.

«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах», — высказал позицию исполнитель хита «Маленький плот».

Пресса неоднократно писала о том, что Леонтьев живет на две страны, однако директор Борис Чигирев в разговоре с журналистом NEWS.ru это опроверг.

«Леонтьев живет в Москве. Он гражданин Российской Федерации», — отрезал в разговоре с NEWS.ru Чигирев.

Директор артиста добавил, что Леонтьев никогда и никак не высказывался об СВО на Украине. «На этот вопрос может ответить только он сам», — сказал директор. Слова артиста о завершении спецоперации, которые приводили Telegram-каналы, он предпочел не комментировать.

Лоза считает, что у всех уехавших звезд антироссийская позиция. «Он живет в Америке. Зачем ему что-то комментировать? Как можно жить в Америке и поддерживать СВО, все, кто уехал туда, молчат, точнее, кто поумнее, тот молчит», — высказал свою точку зрения NEWS.ru Юрий Лоза.

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