Винокур, Стриженова, Бердников посетили премьеру фильма «Волшебники»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Советский и российский артист эстрады Владимир Винокур на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

10 ноября в российских кинотеатрах выходит семейный приключенческий фэнтези-фильм «Волшебники» режиссера Рената Давлетьярова. Накануне премьеру ленты посетили многие отечественные звезды: пародист Владимир Винокур, певцы Владимир Левкин и Александр Бердников, актер Александр Носик, музыкант Аркадий Укупник, актрисы Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Анна Калашникова и другие знаменитости.

В основу сюжета легла детская книга «Шел по городу волшебник» Юрия Томина о московском школьнике, который находит коробок спичек, исполняющий желания. С помощью чудесной вещи 13-летний Артем стремится завоевать авторитет среди сверстников: ломает одну спичку — и по московскому бульвару шествует слон, ломает другую — и все прохожие отплясывают безумный танец. Но со временем герой понимает, что у каждого желания есть своя цена...

Главные роли в фильме «Волшебники» сыграли Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина и другие актеры.

Кадры премьеры фильма «Волшебники» — в галерее NEWS.ru.