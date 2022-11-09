10 ноября в российских кинотеатрах выходит семейный приключенческий фэнтези-фильм «Волшебники» режиссера Рената Давлетьярова. Накануне премьеру ленты посетили многие отечественные звезды: пародист Владимир Винокур, певцы Владимир Левкин и Александр Бердников, актер Александр Носик, музыкант Аркадий Укупник, актрисы Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Анна Калашникова и другие знаменитости.

В основу сюжета легла детская книга «Шел по городу волшебник» Юрия Томина о московском школьнике, который находит коробок спичек, исполняющий желания. С помощью чудесной вещи 13-летний Артем стремится завоевать авторитет среди сверстников: ломает одну спичку — и по московскому бульвару шествует слон, ломает другую — и все прохожие отплясывают безумный танец. Но со временем герой понимает, что у каждого желания есть своя цена...

Главные роли в фильме «Волшебники» сыграли Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина и другие актеры.

Кадры премьеры фильма «Волшебники» — в галерее NEWS.ru.

Гости на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гости на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Гости на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гости на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса театра и кино Ирина Безрукова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса театра и кино Ирина Безрукова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Аркадий Укупник с семьей на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аркадий Укупник с семьей на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса Екатерина Стриженова (слева) на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Екатерина Стриженова (слева) на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актер Яков Трескунов на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Яков Трескунов на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Нелли Ермолаева на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нелли Ермолаева на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Блогер Гарик Абдразаков на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Гарик Абдразаков на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса театра, кино и телевидения Алёна Чехова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса театра, кино и телевидения Алёна Чехова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актёр Владимир Селиванов на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актёр Владимир Селиванов на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Марина и Владимир Левкины с дочкой на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марина и Владимир Левкины с дочкой на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Александр Бердников с семьей на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Бердников с семьей на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса Ева Тимуш на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ева Тимуш на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Певец Кирилл Скрипник на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Кирилл Скрипник на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Российская телеведущая Алёна Водонаева на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская телеведущая Алёна Водонаева на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Российская актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актер Александр Носик на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Александр Носик на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса театра и кино Анна Чурина на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса театра и кино Анна Чурина на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Гости на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гости на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Премьера фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Премьера фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Премьера фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»