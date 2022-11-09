10 ноября в российских кинотеатрах выходит семейный приключенческий фэнтези-фильм «Волшебники» режиссера Рената Давлетьярова. Накануне премьеру ленты посетили многие отечественные звезды: пародист Владимир Винокур, певцы Владимир Левкин и Александр Бердников, актер Александр Носик, музыкант Аркадий Укупник, актрисы Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Анна Калашникова и другие знаменитости.
В основу сюжета легла детская книга «Шел по городу волшебник» Юрия Томина о московском школьнике, который находит коробок спичек, исполняющий желания. С помощью чудесной вещи 13-летний Артем стремится завоевать авторитет среди сверстников: ломает одну спичку — и по московскому бульвару шествует слон, ломает другую — и все прохожие отплясывают безумный танец. Но со временем герой понимает, что у каждого желания есть своя цена...
Главные роли в фильме «Волшебники» сыграли Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина и другие актеры.
Кадры премьеры фильма «Волшебники» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса театра и кино Ирина Безрукова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аркадий Укупник с семьей на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Стриженова (слева) на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Яков Трескунов на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Нелли Ермолаева на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Гарик Абдразаков на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса театра, кино и телевидения Алёна Чехова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актёр Владимир Селиванов на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марина и Владимир Левкины с дочкой на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Бердников с семьей на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ева Тимуш на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Кирилл Скрипник на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российская телеведущая Алёна Водонаева на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российская актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Носик на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса театра и кино Анна Чурина на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Волшебники» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»