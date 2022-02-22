«Удел нелюдей»: Винокур оценил действия Украины против жителей ДНР и ЛНР

Владимир Винокур, комментируя признание Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявил, что российская администрация поступила правильно, так как это было неизбежно из-за провокаций Украины. Юморист, оценивая действия украинских военных, заметил, что воевать с мирными жителями — удел нелюдей. Ранее Кремль признал суверенитет ЛДНР, а затем подписал договор с республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Я полностью согласен с признанием. Но я бы сделал это ещё раньше, потому что стоило ожидать провокаций от Украины. Наверняка это было неизбежно, но сегодня тоже не поздно остановить беспредельщиков. Потому что воевать с мирными жителями — это удел нелюдей. Я считаю, что сегодня, когда у нас есть обязательства перед ЛНР и ДНР, мы можем защитить людей. Там очень много наших соотечественников живёт. Я считаю, что этот вопрос назрел, и 100% правильно поступил и президент, и правительство. Это надо было сделать, — подчеркнул артист в разговоре с NEWS.ru.

21 февраля президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Парламенты ДНР и ЛНР уже ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента ДНР все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения.