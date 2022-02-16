Стриженова поддержала хвалебную статью журналистки из США о Валиевой

Телеведущая Екатерина Стриженова попросила своих фанатов прочитать статью американской журналистки Салли Дженкинс, в которой та заступилась за российскую фигуристку Камилу Валиеву. Стриженова поблагодарила автора статьи за то, что она не побоялась высказать своё мнение, пишут «Народные Новости».

Я вообще не представляю, как удалось собрать все нервы в кулак и под таким прессингом выйти выступать на олимпийский лед! Хочу, чтобы вы прочитали статью журналистки американского издания The Washington Post Салли Дженкинс о российской фигуристке Камиле Валиевой. Спасибо, что не побоялась высказаться, — заявила Стриженова.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.

Ранее американское издание The Washington Post выпустило статью, в которой поддержало российскую фигуристку Камилу Валиеву. В материале приводится мнение, что спортсменку не за что наказывать.