В Москве состоялась премьера фильма Валерия Фокина «Петрополис». Главные роли исполнили российские артисты Антон Шагин и Юлия Снигирь.
Презентация фантастической картины о людях и пришельцах, ради которой известный театральный режиссер и художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин спустя 20 лет вернулся в большое кино, собрала немало знаменитостей. На премьеру пришли продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров, актрисы Анастасия Красовская и Яна Крайнова, певица Елизавета Гинзбург и другие звезды.
Особое внимание журналистов было приковано к художественному руководителю Театра на Бронной Константину Богомолову, поскольку его жена, журналистка Ксения Собчак несколько дней назад уехала из России. Богомолов не стал комментировать громкое дело, в связи с которым Собчак могла покинуть страну. Всё внимание он сосредоточил на режиссере Валерии Фокине, фильму которого пожелал счастливой прокатной судьбы.
Кадры премьеры фильма «Петрополис» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Красовская на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алена Митрошина на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Эдвард Опп на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Ричард Ли Вилсон на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис» в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер, сценарист Оливье Сиу на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дочь певицы Славы Александра Морозова на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Елизавета Гинзбург на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Яна Крайнова на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Роман Полянский с дочерью Марфой на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Съемочная группа и приглашенные гости на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры на сцене после премьеры фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»