Богомолов вышел в свет впервые после отъезда Собчак: кадры кинопремьеры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссёр Валерий Фокин и режиссёр Константин Богомолов

В Москве состоялась премьера фильма Валерия Фокина «Петрополис». Главные роли исполнили российские артисты Антон Шагин и Юлия Снигирь.

Презентация фантастической картины о людях и пришельцах, ради которой известный театральный режиссер и художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин спустя 20 лет вернулся в большое кино, собрала немало знаменитостей. На премьеру пришли продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров, актрисы Анастасия Красовская и Яна Крайнова, певица Елизавета Гинзбург и другие звезды.

Особое внимание журналистов было приковано к художественному руководителю Театра на Бронной Константину Богомолову, поскольку его жена, журналистка Ксения Собчак несколько дней назад уехала из России. Богомолов не стал комментировать громкое дело, в связи с которым Собчак могла покинуть страну. Всё внимание он сосредоточил на режиссере Валерии Фокине, фильму которого пожелал счастливой прокатной судьбы.

Кадры премьеры фильма «Петрополис» — в галерее NEWS.ru.