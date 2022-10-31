В Москве состоялась премьера фильма Валерия Фокина «Петрополис». Главные роли исполнили российские артисты Антон Шагин и Юлия Снигирь.

Презентация фантастической картины о людях и пришельцах, ради которой известный театральный режиссер и художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин спустя 20 лет вернулся в большое кино, собрала немало знаменитостей. На премьеру пришли продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров, актрисы Анастасия Красовская и Яна Крайнова, певица Елизавета Гинзбург и другие звезды.

Особое внимание журналистов было приковано к художественному руководителю Театра на Бронной Константину Богомолову, поскольку его жена, журналистка Ксения Собчак несколько дней назад уехала из России. Богомолов не стал комментировать громкое дело, в связи с которым Собчак могла покинуть страну. Всё внимание он сосредоточил на режиссере Валерии Фокине, фильму которого пожелал счастливой прокатной судьбы.

Кадры премьеры фильма «Петрополис» — в галерее NEWS.ru.

Актриса Анастасия Красовская на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анастасия Красовская на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Актриса Алена Митрошина на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алена Митрошина на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Актер Эдвард Опп на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Эдвард Опп на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Актер Ричард Ли Вилсон на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис» в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Ричард Ли Вилсон на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис» в кинотеатре «Октябрь»

Актер, сценарист Оливье Сиу на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер, сценарист Оливье Сиу на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Режиссёр Валерий Фокин на премьере фильма «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссёр Валерий Фокин на премьере фильма «Петрополис»

Дочь певицы Славы Александра Морозова на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дочь певицы Славы Александра Морозова на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Певица Елизавета Гинзбург на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Елизавета Гинзбург на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Актриса Яна Крайнова на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Яна Крайнова на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Актер Роман Полянский с дочерью Марфой на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Роман Полянский с дочерью Марфой на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Съемочная группа и приглашенные гости на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Съемочная группа и приглашенные гости на премьере фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Актеры на сцене после премьеры фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры на сцене после премьеры фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис»