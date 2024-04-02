«Всегда недолюбливал»: Пригожин об Эрнсте, Пугачевой и предателях

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Иосиф Пригожин

2 апреля 55 лет исполняется музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. Он работал с Николаем Носковым, Авраамом Руссо, Дидюлей, Кристиной Орбакайте и многими другими. Сегодня Пригожин занимается продвижением певицы Валерии. Накануне юбилея NEWS.ru поговорил с Иосифом Игоревичем о его первых шагах в профессии, 1990-х, сотрудничестве с Вахтангом Кикабидзе, Евровидении-2009, отношениях с Константином Эрнстом, кланах в шоу-бизнесе и Алле Пугачевой.

О детстве в Дагестане

Я родился в Махачкале в 1969 году. В нашей республике все было непросто: у нас свои законы и понятия. По крайней мере, в то время Кавказ жил по своим правилам. Я был битый парень, жизнь повидал, у меня с тех пор осталось много травм и рубцов.

Я вырос в бедной семье, но больше всего стремился к творчеству. Но был вынужден работать с двенадцати лет — парикмахером, грузчиком. Мама была медсестрой в мединституте, где трудился профессор, олимпийский чемпион Али Алиев, он посоветовал отдать меня на вольную борьбу. Я мучился, занимался тем, что не нравилось, потом успешно перешел на футбол, параллельно увлекался музыкой, учился кое-как, так как надо было работать.

О переезде в Москву и знакомстве с Айзеншписом

К 1985 году я заработал деньги на свадьбах — играл на барабанах — и уехал в Москву. Побег «спровоцировал» мой отец, он коренной москвич, это по маминой линии все с Кавказа. В столице я сначала поступил в ПТУ на тепло- и гидроизолировщика, получил общежитие.

Я стал искать себя, знакомиться с разными людьми. Одними из первых в индустрии шоу-бизнеса, с кем я встретился, были продюсер Юрий Шамильевич Айзеншпис, создатель ВИА «Самоцветы» Юрий Федорович Маликов, певец Олег Газманов. Они значительно старше меня, но протянули мне руку дружбы и добра. С тех пор мы так и продолжаем общаться.

Юрий Айзеншпис пригласил меня работать на него помощником проектов. Было много туров, гастролей, концертов, он сотрудничал с Алексеем Глызиным, группой «Кино» и многими другими.

Айзеншпис — моя путеводная звезда. Он вышел в 1987 году из тюрьмы, отсидев почти 18 лет, прошел серьезные университеты, а я еще не разбирался в жизни. Я был в каком-то смысле его студентом.

Фото: Владимир Яцина/ИТАР-ТАСС Юрий Айзеншпис

О 1990-х годах и языке улицы

Ближе к 1990-м я познакомился с огромным количеством разных людей, в том числе с «Ласковым маем». Его у меня из-под носа увел Андрей Разин. Параллельно я пытался поступить в ГИТИС, снимался в эпизодических ролях в кино.

Конечно же, в 1990-х было невероятное количество группировок, но учитывая мою прошлую жизнь в Дагестане, у меня уже был опыт общения с такими людьми и понимание происходящего. Поэтому у меня не было такого, чтобы я кого-то спровоцировал или был кому-то должен. Я умел выстраивать отношения с людьми разных статусов. Улица была достаточно жесткая, но я всегда находил с ней общий язык, и у меня никогда не возникало проблем.

О влиянии Иосифа Кобзона

Для меня самым большим учителем и ориентиром стал Иосиф Давыдович Кобзон. Он повлиял в том числе на мое видение, как можно уметь общаться со всеми. Я понимал, что я коммуникатор, тот самый человек, который может объединять и сплочать людей, как это делал он.

Я пытался быть артистом, петь, многое попробовал — автосервис, магазинчики, ресторанчики, аптечный бизнес. В общем, искал себя.

Когда случилась война в Чечне ближе к 1994 году, я основал благотворительный фонд «Отчий дом» и делал культурные программы с участием представителей религиозных конфессий, которые должны были быть вместе и влиять на процессы. У меня было много идей разного рода, которые я не реализовал. Мне очень хотелось помочь беженцам и вынужденным переселенцам, дать им рабочие места и прочее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Кобзон

Как Кикабидзе изменил жизнь Пригожина

В 1991 году у меня был продюсерский дебют, и в том году я впервые увидел Валерию, которая потом стала для меня судьбоносным артистом. Я продюсировал певицу Сону из Армении, она выступала на «Утренней звезде» и заняла второе место, проиграв Лере.

В 1994 году в моей жизни появился Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии. И вот тут уже завертелась другая жизнь. Кикабидзе стал большим, крупным мостом в моей карьере. Благодаря ему я познакомился с огромным количеством артистов, актеров, музыкантов и тогда стал профессиональным директором. До 1997-го мы с ним плотно и очень хорошо работали. Он познакомил меня с Бадри Патаркацишвили (российский и грузинский бизнесмен. — NEWS.ru). Благодаря Бубе и его знакомствам, в частности с послом Важей Лордкипанидзе, я оказался на Первом канале и возглавил две компании «ОРТ-видео» и «ОРТ рекордс». Мы занимались выпуском фильмов, продвигали фильм «Титаник», мультфильм «Анастасия». Я стал работать с огромным количеством артистов: Орбакайте, группами «Сплин», «Король и Шут», «А-Студио» и т. д.

После ОРТ я работал в Кремлевском дворце первым замом у Петра Михайловича Шаболтая. Позже возглавил Nox Music, компанию, с которой работали все большие музыканты. Я проработал больше десяти лет с Колей Носковым, сотрудничал с Сашей Маршалом и группой «Горький парк», «Отпетыми мошенниками». Я соприкоснулся по работе со многими заметными артистами.

О работе с Валерией

В 2003 году в моей жизни появилась Валерия. Я потихоньку все силы стал переключать на нее, многое поменялось и приоритеты тоже. В этом году исполнилось 21 год, как мы вместе. Я горд и счастлив, что служу именно ей как артистке. У меня получилось и счастье, и работа в одном флаконе. Я сделал выбор в пользу Валерии. Потому что, по большому счету, артиста куда ни целуй — кругом жопа. Практически со всеми артистами, когда они становятся знаменитыми и богатыми, приходится знакомиться заново.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Пригожин с супругой певицей Валерией

Какое отношение Пригожин имеет к «Золотому Граммофону»

В 1995-1996 году я придумал «Золотой Граммофон». Говорю с полной ответственностью, что я его придумал, реализовал, тогда я работал с Первым каналом. «Золотой Граммофон» я делал около трех лет совместно с Архиповым, Кожевниковым и Богдановым, они 100% могут это подтвердить. Денег у них не было, и я обратился в «Газпром» за поддержкой, пришел в студию «Союз», где и познакомился с мамой моей дочери Лизы Лейлой Фаттаховой, которая работала менеджером по подбору артистов. Хотя я уже не имею к этому отношения, приятно, что получилось создать нашу премию «Грэмми», которая радует всех на протяжении 25 лет.

О кланах Пугачевой и Кобзона в шоу-бизнесе

В российском шоу-бизнесе клановость, конечно же, существовала. У Аллы Пугачевой был клан, ее любимчики. Она, учитывая статус и авторитет, формировала свою команду, и эти люди вокруг нее бегали, прыгали. Она умела это делать блестяще. Вес и влияние Пугачевой и Кобзона были намного мощнее и сильнее, чем у других, они были недосягаемы.

О «серьезном парне» Константине Эрнсте

Константин Львович — серьезный парень, мастодонт, надо отдать должное, он двадцать пять лет руководит каналом. Он тяжеловес, я бы даже сказал политический. Но тем не менее он позволил себе нашу русскую девочку Валерию обидеть. У него плелись свои интриги, были свои любимчики. Он всегда прислушивался к Алле Пугачевой, Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Большинство людей, которые были пригреты Первым каналом — Чулпан Хаматова, Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Рената Литвинова, «Би-2», многие, кого Эрнст холил и лелеял, оказались предателями Родины. Хотя всегда у них был карт-бланш. Другим же приходилось унижаться и биться за право быть под солнцем Первого канала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст

О Евровидении-2009 и нелюбви Эрнста

Когда нас кинули с Евровидением (планировалось изначально, что в 2009 году на международный конкурс поедет Валерия, но в итоге РФ представляла Анастасия Приходько. — NEWS.ru), это было предательство всей страны, потому что понятно, что никакая Приходько ничего никогда не выигрывала. Она была просто девушкой парня, сына Ларисы Васильевны Синельщиковой (медиаменеджер).

Она сейчас судорожно будет злиться на меня, что я это вспоминаю. Это была чисто личная история. Синельщикова всегда хотела быть влиятельной женщиной, выбирать своих героев, кому жить, а кому не жить. Сейчас наступило время, когда можно уже об этом сказать и, конечно, я не могу ни себе, ни им тем более простить, что они так поступили во время Евровидения с Валерией.

Мы потратили $300 тысяч из личных средств, Жан Поль Готье привез одежду, мы записали хороший ролик.

Я жалею, что на тот момент не послушался Киркорова и Артура Гаспаряна, которые мне сказали, что они тебя кинут сто процентов. Я не верил: это же была их инициатива. Они сами Леру сначала позвали.

Для меня этот кидняк был просто невыносимым, я переживал его очень тяжело. Помню, как я ехал в машине и у меня слезы на глазах наворачивались от того, что я так подставил Валерию. Я тогда извинился публично, потому что мне тогда Лариса Синельщикова предложила мировую.

Меня Костя Эрнст, в принципе, всегда недолюбливал. У него всегда были какие-то отдельно взятые враги, он все время выбирал себе людей, с которыми ему надо было бороться. Он меня недолюбливал еще с того момента, когда я был на канале, занимался музыкой. Он, наверное, боялся конкуренции, думал, что я попытаюсь каким-то образом занять его место, но я и не собирался, у меня даже мыслей таких не было.

Об отличии шоу-бизнеса начала 2000-х от современного

Раньше шоу-бизнес был более договороспособным, более конструктивным, свежим, новым, он не был таким кардинально закошмаренным. Тогда можно было прийти и договориться. Сейчас везде обман, иллюзия: говорится одно, а делается другое, люди неконтролируемые, недоговороспособные.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

О «мафиози» Пугачевой

Алла Пугачева была великой женщиной, она действительно потрясающая певица. Когда великая женщина, поющая «живи спокойно, страна, я у тебя одна», оставляет эту страну и уезжает за мужем, это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам. Она была терминатором и диктатором в отрасли, главной «мафиози», супервлиятельным человеком в стране наравне с президентом. И то, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь, потому что это не соответствует ее образу и масштабу личности, это разочаровало и уже неинтересно.

Если человек в состоянии работать, будьте любезны, оставьте его в покое. Пусть она (Пугачева. — NEWS.ru) поет сколько хочет, она сама определяет, когда ей уходить. Это ее личное право, и здесь никто не имеет права давать оценку. Фрэнк Синатра и Тони Бэннет пели до поздней старости, Изабелла Юрьева в 95 лет. Иосиф Давыдович Кобзон в последние годы ездил на гастроли в разные города из-за того, что ему нравилось петь и встречаться с аудиторией. Это жизнь. Чем заняться человеку, который выходил на сцену до 75 лет? Просто стать пенсионером?

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