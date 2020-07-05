«Когда подаришь внуков?»: Блёданс показала редкое фото со старшим сыном

Актриса Эвелина Блёданс поздравила с днём рождения своего старшего сына Николая, который сейчас живёт с отцом в Израиле.
Сыну артистки от брака с бизнесменом Дмитрием 26 лет. Своё поздравление она сопроводила редкими совместными фотографиями.
Пожелаем ему удачи, успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья! Мой любимый первенец, ты такой уже взрослый и самостоятельный, — написала Блёданс.
При этом она спросила у Николая, когда же он подарит ей внуков.
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Также она в шутку попросила подписчиков не говорить, что сын похож на Гарика Харламова.
Ранее NEWS.ru писал, что сын актрисы Эвелины Блёданс и телепродюсера Александра Сёмина впервые увидел сестру. Трогательные кадры знакомства опубликовал отец мальчика.
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