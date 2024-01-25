«Это за гранью!»: Бледанс осудили за поцелуй с сыном в губы Поклонники назвали поведение целующейся с сыном Бледанс неадекватным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники назвали неадекватным поведение 54-летней актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс, поцеловавшей в губы 11-летнего сына Семена. У мальчика синдром Дауна. Видео в ее блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором Бледанс в халате танцует с ребенком, после чего целует его в губы, некоторые комментаторы назвали шокирующим и вызывающим. Бледанс никак не отреагировала на гневные сообщения под постом.

С ребенком взасос целуется. Это за гранью! Она в нем мужчину видит, неадекватные поведение, — высказала свое мнение пользовательница Данета.

Подписчица Тата Вавилова отметила, что любящей маме достаточно поцеловать ребенка в щечку. Пользовательница Елена Демидова назвала такое проявление любви с сыну странным и предположила, что это провокация. Комментатор Таличка назвала поцелуй Бледанс извращением.

Эвелина, вы прекрасная женщина и мама... Сынок ухоженный, воспитанный. Только взасос с сыном нехорошо целоваться. Ну это лично мое мнение. Выздоравливайте, не болейте, — написала Наталья Амбросова.

Ранее Бледанс выразила соболезнования семье украинского артиста и звезды шоу «Каламбур» Сергея Гладкова. По ее словам, они не виделись очень давно. Она отметила, что Гладков был «талантливым парнем». Артистка пожелала сил семье покойного коллеги.