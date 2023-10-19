Бледанс отреагировала на смерть звезды «Каламбура» Гладкова Бледанс выразила соболезнования семье звезды «Каламбура» Сергея Гладкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с NEWS.ru выразила соболезнования семье украинского артиста и звезды шоу «Каламбур» Сергея Гладкова. По ее словам, они не виделись очень давно, но отметила, что Гладков был «талантливым парнем».

Мне очень жаль. Приношу соболезнования всем близким, друзьям. Я давно очень не видела этого талантливого парня. Конечно, мы общались, но это было очень давно. Желаю семье сил. Это все, что я могу сказать, — заявила Бледанс.

Гладков известен зрителю своей ролью усатого мужичка из скетча «Деревня дураков». Помимо этого Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов. По информации из открытых источников, у него остались жена и двое детей.

Гладков родился в городе Харькове и окончил факультет машиностроения и робототехники в Одессе. Еще во время учебы в институте он начал создавать первые клоунские проекты, после этого решил выучиться на режиссера и пантомима. В 1985 году создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков».

Ранее стало известно, что актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни. Широкому зрителю он мог быть известен по работе в многосерийном фильме режиссера Сергея Урсуляка «Тихий Дон» (2015). Он скончался 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.