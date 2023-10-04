Умер актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, об этом сообщается на странице Омского ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте». Широкому зрителю он мог быть известен по работе в многосерийном фильме режиссера Сергея Урсуляка «Тихий Дон» (2015).

Актер скончался 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни. Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким Сергея Зубенко.

Зубенко родился 1 августа 1962 года. В 1985 году он окончил Иркутское театральное училище, работал в Иркутском, Волгоградском, Красноярском, Челябинском театрах юного зрителя. С 2014 года служил в Омском ТЮЗе. Помимо актерской работы, он также пробовал себя на режиссерском поприще.

Фильмография актера состоит из нескольких работ. Наиболее заметным, помимо «Тихого Дона», можно считать участие Зубенко в сериале «Ненастье».

Ранее сообщалось, что народный артист России Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет. Зрителю наиболее известна его роль командира артиллерийской батареи в фильме «Тишина» Владимира Басова.

Также стало известно, что на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.