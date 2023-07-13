«Была пьяная и не раз»: Ксения Бородина рассказала об отношении к алкоголю Ксения Бородина отказалась от употребления спиртного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина написала в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что отказалась от употребления спиртного. По ее словам, ранее она принимала алкоголь, но он никогда не оказывал заметного влияния на ее жизнь.

Я была, конечно, пьяная и не раз, — подчеркнула Бородина.

По словам телеведущей, она никогда много не пила. Сейчас она «очень гордится собой», поскольку не употребляет спиртное.

Чтобы алкоголь был спонсором моего хорошего настроения или без него моя жизнь изменилась, такого нет, — сообщила она. — Как я и говорила, если захочу, то выпью, но не хочу.

Телеведущая также пожаловалась на высокие цены в Турции. По ее словам, она ежедневно оплачивает в ресторанах Бодрума счета по 100 000 рублей и не может купить кольцо Bulgari на 35% дешевле, чем в России.

Ранее Бородина сообщила, владельцы отелей в Турции начали поднимать стоимость проживания из-за повышения курса американской валюты. В связи с этим число отдыхающих из России на турецких курортах заметно уменьшилось.

Ранее певица МакSим опубликовала видео из реабилитационного центра, где она проходит лечение. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем. Певица также сообщила, что из-за зависимости ей пришлось отменить весенний гастрольный тур.